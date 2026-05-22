“Dia D” da Campanha do Agasalho de Hortolândia (drive-thru) é sábado (23)
Ação em parceria da Prefeitura com a EPTV Campinas acontecerá das 8h às 17h, no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos
O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia realizará neste sábado (23/05), das 8h às 17h, o Dia “D” de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, em parceria com a EPTV-Campinas. A coleta de doações será realizada por meio do sistema drive-thru no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos, localizada na Rua Capitão Lourival Mey, 869, no Remanso Campineiro. A ação integra o calendário de 35 anos de aniversário de Hortolândia.
A ação também faz parte da campanha “Hortolândia Solidária”, em realização pelo FunSol, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de inclusão e Desenvolvimento Social. Na mobilização voltada ao funcionalismo, realizada no último dia 12 deste mês, 1.282 peças, sendo 1.271 cobertores novos e 11 usados, foram arrecadadas.
Interessados em participar da campanha poderão doar diversos itens de vestuário que possam aquecer moradores da cidade em situação de vulnerabilidade, dentre eles casacos, cachecóis, agasalhos, moletons, sobretudos, meias, toucas, mantas, cobertores e outras peças. A equipe do FunSol também aceitará doações de calçados, bolsas e roupas em geral, que poderão ser distribuídos nas ações do Projeto “Varal Solidário”.
“A primeira grande ação da campanha foi realizada junto aos servidores municipais, que abraçaram essa causa com generosidade e mostraram, mais uma vez, a força da união e do cuidado com o próximo. Cada doação representa acolhimento, empatia e esperança para quem mais precisa. Os cobertores arrecadados serão destinados às instituições do município ao longo da campanha e também utilizados em atendimentos emergenciais realizados pelo Fundo Social. Seguimos juntos, aquecendo vidas e espalhando solidariedade por toda a cidade. Quero convidar você a doar também cobertores, agasalhos, calçados neste Dia D. Há caixas de coleta em vários pontos da cidade, como a Prefeitura e as unidades do Fundo Social. Venha fazer a sua doação”, convidou a presidente do FunSol e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.
SERVIÇO:
“Campanha do Agasalho 2026” – Dia “D” de arrecadação drive-thru, em parceria com a EPTV
Data: sábado (23/05/2026)
Hora: das 8h às 17h
Local: Secretaria de Serviços Urbanos, Rua Capitão Lourival Mey, 869, Remanso Campineiro
Confira abaixo os pontos fixos de coleta em Hortolândia:
1. CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel;
2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE REMANSO – Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro;
3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE AMANDA- Avenida Tarsila do Amaral, 640, Jd. Amanda II;
4. CENTRO DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE – Rua Euclides Pires de Assis, 205, Remanso Campineiro;
5. CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO- UNASP – Rua Pastor Hugo Gegembauer, 265, Parque Ortolândia;
6. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS (PARQUE GABRIEL) – AV. Olivio Franceschini, 1015, Parque Gabriel;
7. CRAS JD. AMANDA – Av. Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II;
8. IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS – F Duarte da Silva – Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jardim Sumarezinho;
9. PENITENCIÁRIA II DE HORTOLÂNDIA – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/n, Km 5 – Jardim Novo Ângulo, Hortolândia/SP;
10. PENITENCIÁRIA PI – Rod. Jorn. Francisco Aguirre Proença, Km 5, Nova Boa Vista, Campinas/SP;
11. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – PALÁCIO DOS MIGRANTES – Rua Profa. Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan;
12. CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA PROF ATALIBA NOGUEIRA – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (Sp-101), Vila Boa Vista, Campinas/SP;
13. SUPERMERCADO MORETE – Av. João Coelho, 361 – Chácaras Fazenda Av. Brasil, 620, Jardim Amanda I;
14. UBS JARDIM ADELAIDE – Rua Osmar Antonio Meira, 300;
15. UBS – JARDIM AMANDA – Av. Brasil, 800, Jardim Amanda II;
16. UBS – TAQUARA BRANCA – Rua Onze De Agosto, 25, Taquara Branca;
17. VILLA FLORA HORTOLÂNDIA – Rosangela – Rua Joaquim Marcelino Leite, 425, Jardim Interlagos;
18. X-PRIME ACADEMIA – R. Líbero Badaró, 391, Jardim do Bosque;
19.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 1) – Rua José Athanazio Bueno, 260, Jd. Santana;
20. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 2)- Rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro.
