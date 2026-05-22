O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos em resposta ao requerimento nº 469/2026, no qual solicitou a implantação de rampa de acessibilidade e adequação do canteiro central na faixa de pedestre localizada na Avenida Prefeito Abdo Najar, no bairro Vila Gallo.

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No documento, o parlamentar explicou que embora a faixa exista no local, faltam condições adequadas de acessibilidade, como a presença de rampas. Além disso, o canteiro central apresenta mato alto, necessitando de adequação para garantir travessia segura e inclusiva.

Fala Rovina

“Uma região com grande circulação de pedestres e diversos comércios precisa oferecer acessibilidade e segurança para todos”, comentou.

Na resposta, a secretaria de obras informou que serão realizados estudos visando a as adequações no local, porém ainda não existe o cronograma específico para adequação de rampas de acessibilidade em vias públicas do município.

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