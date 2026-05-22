O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos em resposta ao requerimento nº 469/2026, no qual solicitou a implantação de rampa de acessibilidade e adequação do canteiro central na faixa de pedestre localizada na Avenida Prefeito Abdo Najar, no bairro Vila Gallo.
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No documento, o parlamentar explicou que embora a faixa exista no local, faltam condições adequadas de acessibilidade, como a presença de rampas. Além disso, o canteiro central apresenta mato alto, necessitando de adequação para garantir travessia segura e inclusiva.
Fala Rovina
“Uma região com grande circulação de pedestres e diversos comércios precisa oferecer acessibilidade e segurança para todos”, comentou.
Na resposta, a secretaria de obras informou que serão realizados estudos visando a as adequações no local, porém ainda não existe o cronograma específico para adequação de rampas de acessibilidade em vias públicas do município.
Mizzoni pede mais salas de aula na Emei Manai
O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo à prefeitura a construção de mais salas de aula na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Manai, localizada na Rua Guarujá, no Parque Novo Mundo.
No documento o parlamentar aponta que, embora a prefeitura tenha afirmado em resposta de requerimento que não há demanda reprimida na região, pais de alunos têm reclamado da falta de vagas e da necessidade de matricularem seus filhos em unidades escolares localizadas em bairros distantes.
“Tal situação demonstra que a capacidade da unidade já se encontra próxima do limite necessário para atender à região, tornando importante o planejamento e a expansão gradual da estrutura escolar, especialmente diante do crescimento populacional local e da futura ampliação da demanda por vagas. Dessa forma, a ampliação da Escola Municipal Manai contribuirá para garantir melhor atendimento aos alunos, maior comodidade às famílias e fortalecimento da educação pública municipal”, defende Mizzoni.
A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira (26) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.
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