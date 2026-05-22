Nova Odessa inicia montagem da estrutura para a festa de 121 anos

Além dos shows musicais, Praça dos Três Poderes receberá mais de 70 operações, incluindo alimentação, artesanato, fraldário, espaço para amamentação e Parque do Amiguinho

A Prefeitura de Nova Odessa deu início, nesta quinta-feira (21), à montagem da infraestrutura que vai receber a grande festa de 121 anos da cidade, neste final de semana – dias 22, 23 e 24 de maio. A tradicional celebração, com entrada gratuita, ocupará a Praça dos Três Poderes, no Centro, trazendo uma estrutura planejada para o entretenimento e conforto de toda a família.

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Programação musical

O palco receberá shows para todos os gostos. A abertura será na sexta-feira (22) com a Banda Sinfônica Municipal Gunsars Tiss, que na mesma data comemora seus 39 anos de fundação, apresentando clássicos do rock. A noite segue com a animação do grupo cover Guerreiras do K-POP às 20h30 e o sertanejo da dupla Althair e Alexandre às 21h15.

No sábado (23), o cantor Jessé se apresenta a partir das 17h30 com um repertório de sucessos internacionais. O sertanejo volta ao palco com o show de Nayara Mendes às 18h, Murilo Passos às 19h e Tiago Lins às 20h. A programação se encerra com a Banda Mídia, que chega às 21h30 trazendo um repertório eclético.

O domingo (24), data do aniversário da cidade, a festa se inicia às 12h com o DJ Viny, seguindo com o heavy metal da banda Dicentra às 15h, o Projeto IN3 às 14h e o grupo Samba da Nega às 16h. Às 17h, o público poderá prestigiar o pop rock dos anos 80 e 90 com o grupo Artéria Rock. Às18h, a banda Modo Sertão interpreta os clássicos da música sertaneja, seguida do cantor Robson Pin às 19h e da dupla D’Luca e Gabriel às 20h. O pagode universitário dos Inimigos da HP encerra as comemorações às 21h.

Serviços

A estrutura de serviços será composta de 72 operações, sendo 50 dedicadas à alimentação, com uma grande praça composta por food trucks e barracas, e outras 22 voltadas ao artesanato e economia criativa.

O espaço também contará com fraldário e uma área exclusiva para amamentação, oferecendo tranquilidade e privacidade para as mães e seus bebês durante todo o evento.

Além disso, a organização do evento confirmou que, neste ano, a diversão da garotada fica por conta do “Parque do Amiguinho”, que reunirá diversas atrações tradicionais para o público infantil, garantindo a alegria da criançada. Por problemas de ordem técnica, a instalação dos brinquedos infláveis que estavam inicialmente previstos foi cancelada.

“Quero convidar todos para prestigiar esse evento e vamos, juntos, fazer uma grande celebração”, afirmou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

As festividades de 121 anos acontecem na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), em frente ao Paço Municipal. O evento está sendo viabilizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, além de dotação orçamentária própria da Prefeitura de Nova Odessa e emenda impositiva.

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