Maior complexo hoteleiro e de eventos da região de Campinas, a rede Royal Palm Hotels & Resorts conta atualmente com 80 vagas para as unidades de Campinas e Indaiatuba. Os cargos contemplam oito funções, como atendente de alimentos e bebidas, auxiliar de limpeza, ajudante de cozinha, camareira, entre outras.

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O grupo hoteleiro oferece diversos benefícios aos funcionários, como programa de participação nos resultados (PPR) semestral, convênios médico e odontológico, TotalPass, seguro de vida, auxílio creche de R$ 300,00 para mães com filhos de 5 a 11 meses completos, vale alimentação, refeição no local, convênio farmácia, estacionamento gratuito, parcerias de estudos para graduação, pós graduação e idiomas, parceria com o Sindicato dos Hotéis, fretado noturno e vale transporte.

O processo seletivo acontece presencialmente toda terça-feira, exceto em feriados, das 14 às 16 horas, no hotel Royal Palm Plaza Resort, localizado na Avenida Royal Palm Plaza, nº 277, Jardim Nova Califórnia, em Campinas, com entrada pela Portaria 2. É necessário apresentar documento de identidade para identificação. Para participar da entrevista, o candidato deve comparecer com currículo impresso e documento de identificação.

As vagas disponíveis são:

Ajudante de Cozinha: 12 vagas

Auxiliar de Limpeza: 17 vagas

Atendente de Alimentos e Bebidas: 29 vagas

Camareira: 8 vagas

Agente de Manutenção: 3 vagas

Eletricista Jr.: 4 vagas

Repositor de Mercadorias: 5 vagas

Operador de Telemarketing: 2 vaga

Sobre o Royal Palm Hotels & Resorts

Desde o início de suas operações em hotelaria em 1997, o grupo tornou-se referência em eventos e turismo para negócios e lazer. O grupo é composto por seis empreendimentos: o Royal Palm Plaza Resort, o hotel boutique The Palms, o Centro de Convenções Royal Palm Hall, duas unidades dos hotéis Royal Palm Tower (Indaiatuba e Campinas, unidade Anhanguera), além do Hotel Contemporâneo, de categoria econômica. O grupo faz parte da holding Arcel Empreendimentos e Participações S.A.