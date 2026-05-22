O Corinthians empatou com o Peñarol no Estadio Campeón del Siglo por 1 a 1 em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores na noite desta quinta-feira (21) o C. Os gols da partida foram marcados por Oliveira para os donos da casa e Zakaria Labyad anotou o gol corinthiano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 11 pontos e está matematicamente garantido com a primeira colocação do Grupo E, pois o segundo colocado, Platense, está com 7 pontos e não alcança o alvinegro. O Peñarol chegou aos 3 pontos e não consegue mais se classificar para as oitavas da competição, restando os playoffs da Sul-Americana em disputa com o Santa Fé.

Peñarol vence a primeira etapa

O jogo iniciou com o Peñarol subindo a marcação e pressionando o time do Corinthians, pois precisavam de uma vitória para manter a esperança da classificação para as oitavas. A esperança foi aumentada quando aos 18 minutos Maxi Oliveira abriu o placar para os aurinegros. O jogador acertou uma cabeçada após escanteio e não deu chances para Hugo Souza.

Aos 40 minutos, a equipe chegou a ampliar com Umpierrez com um chute defensável para Hugo, mas o árbitro marcou impedimento de Arezo no início da jogada. O Corinthians teve duas grandes chances na primeira etapa. Pedro Milans, ex jogador do Peñarol, chutou com perigo e no final do primeiro tempo, André apareceu na área e faria o gol se Pedro Raul não estivesse na frente do volante.

Corinthians empata e garante liderança

O Timão voltou para a segunda etapa com a mesma formação e mantendo a posse de bola. Aos 6 minutos, Zakaria Labyad quase empatou com um chute que passou muito perto. Poucos minutos depois, o marroquino não desperdiçou e empatou a partida. Kaio César levantou, Pedro Raul desviou e no rebote, Labyad balançou as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra.

Na reta final, o técnico Fernando Diniz mandou para o campo Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Jesse Lingard. A entrada dos atletas melhorou o ataque corinthiano que teve a chance de virar em algumas oportunidades. Em duas chances cara a cara, Yuri parou no goleiro e desperdiçou. Sem sofrer muito no final, o Corinthians assegurou a liderança com o ponto conquistado fora de casa.

Sequência

O Corinthians volta à campo no domingo (24) e recebe o Atlético Mineiro pelo Brasileirão em busca de sair do Z4.

Leia + sobre esportes