Um ladrão foi preso acusado de tentar roubar a ‘carcaça’ que sobrou das Casas Bahia do centro de Santa Bárbara d’Oeste. O ataque aconteceu já na madrugada desta sexta-feira com o ladrão sendo denunciado por vigia do local. A unidade das Casas Bahia foi incendiada na noite da última quarta-feira e houve grande perda de material. A rede passou a atender na unidade que fica no shopping da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA:

DATA: 22/05/2026 HORA: 00:50 LOCAL: RUA SANTA BARBARA ,646 -Casas Bahia

EQUIPE 2

SÍNTESE: ataque carcaça

Os patrulheiros que estavam de serviço na Praça Central foram acionados pelo vigia responsável pelo monitoramento da loja Casas Bahia, o qual informou ter percebido uma movimentação suspeita no interior do estabelecimento, atualmente interditado em razão de um incêndio.

Diante da situação, foi realizado o cerco no local para impedir a fuga do indivíduo que se encontrava no interior da loja. Durante a abordagem, o suspeito foi detido e identificado como C.S.C., 42 anos, sendo constatado que ele já havia retirado e separado algumas tubulações de cobre, deixando-as ao lado externo do estabelecimento.

O autor resistiu à detenção e tentou empreender fuga, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Após receber voz de prisão, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde os fatos foram apresentados à autoridade de plantão. O delegado plantonista ratificou a prisão do conduzido e liberou os materiais furtados ao representante da loja.