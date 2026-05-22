Nova Odessa avalia alimentação e corpo de 700 alunos da rede municipal

Prefeitura avaliou 700 alunos de cinco escolas, antropométrica e nutricional, focando a saúde infantil na rede municipal de ensino

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa realizou durante a primeira quinzena de maio, através do setor de Alimentação Escolar, em parceria com a Faculdade de Americana (FAM), uma ação de avaliação antropométrica e nutricional que atendeu aproximadamente 700 alunos das EMEBs Mercedes Ladeira Brazilino, Maria Cecília Borriero Milani, Alzirra Ferreira Delegá, Paulo Azenha e Agildo Silva Borges.

Durante as avaliações, foram realizadas aferições de peso, altura, circunferência da cintura e análise de dobras cutâneas. Os dados coletados permitem à Prefeitura acompanhar o crescimento, o desenvolvimento físico e o estado nutricional das crianças, identificando precocemente possíveis alterações e fortalecendo o cuidado com a saúde infantil dentro do ambiente escolar.

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Sempre que são identificadas situações fora das recomendações adequadas para a faixa etária, os pais e responsáveis são comunicados e orientados pela equipe municipal, garantindo um acompanhamento mais próximo e contribuindo efetivamente para a promoção da saúde e do bem-estar das crianças.

A iniciativa contou com a participação das estagiárias do curso de Nutrição da FAM, sob supervisão da equipe de nutricionistas do setor de Alimentação Escolar Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico de Oliveira, e das professoras Joseane Nobre e Glenys Mabel.

“Todos os meses, realizamos ações como esta, e a expectativa é que, ao final de cada ano letivo, todas as escolas da rede municipal tenham sido contempladas”, explicou Juliana.

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