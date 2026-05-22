Escolas municipais de Hortolândia recebem kits de uniformes de inverno

Confecção das 52 mil peças já foi concluída por bolsistas do Curso de “Costura Industrial”, disponibilizado pela Prefeitura

A Prefeitura tem uma boa notícia para a comunidade escolar. A confecção dos uniformes de inverno está concluída e as escolas da rede municipal de ensino de Hortolândia já estão recebendo os novos kits escolares. Conforme o combinado, antes de o inverno chegar.

Segundo a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, responsável pela produção dos uniformes, ao todo foram confeccionadas 52 mil peças de roupas. Cada kit de inverno contém 1 calça e 1 jaqueta.

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Concluída a confecção e a distribuição das peças, a próxima etapa estará a cargo da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que cuidará da entrega dos 26 mil kits de inverno a crianças, jovens e adultos matriculados na rede.

Cada unidade escolar tem autonomia para organizar o calendário de entrega, que será informado às famílias e aos responsáveis. Portanto, é importante estar atento aos comunicados enviados pela equipe gestora.

“Esse trabalho mostra que, com planejamento, responsabilidade e cuidado com as pessoas, é possível transformar recursos públicos em ações concretas que fazem a diferença na vida das famílias de Hortolândia. Quero destacar também a importante parceria entre a Secretaria de Educação e a área de Desenvolvimento Social, que permitiu que os uniformes fossem confeccionados pela própria Prefeitura, por meio de um programa que capacita pessoas no corte e costura industrial. Ou seja, além de garantir uniformes de qualidade para os estudantes, também geramos oportunidade, qualificação profissional e inclusão social. Esse é o jeito Hortolândia de governar: planejando o presente e construindo um futuro melhor para todos”, Zezé Gomes”, afirmou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

Confecção

A entrega dos kits de uniformes escolares, realizada pela Prefeitura, é fruto do trabalho conjunto de pelo menos três secretarias municipais: Inclusão e Desenvolvimento Social; Educação, Ciência e Tecnologia e Governo.

Os uniformes são confeccionados por bolsistas participantes de um projeto social de qualificação profissional, disponibilizado gratuitamente pela Administração Municipal. Os bolsistas, a maioria deles mulheres em situação de vulnerabilidade, produzem os itens enquanto aprendem uma nova profissão.

Os bolsistas do Programa “Acerte” recebem um benefício mensal no valor de R$710,00, além de cesta básica e Vale Transporte. A jornada de estudos no CQP (Centro de Qualificação Profissional) da Prefeitura, no Jd Terras de Santo Antonio, é de quatro horas diárias de aprendizado profissional, durante o Curso de Costura Industrial.

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