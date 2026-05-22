A Guarda Municipal de Americana realizou na manhã desta quinta-feira (21) o resgate de um cachorro do mato ferido no interior da horta da Cooperativa da Agricultura Familiar, localizada na Rua Atlas, no bairro Jardim Alvorada. A ação foi por meio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental).

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Vídeo resgate cachorro do mato

Próximo ao local existe uma extensa área verde, o que pode ter contribuído para que o animal silvestre fosse atraído pelas frutas cultivadas na horta.

Durante o atendimento, os agentes constataram que o animal, uma fêmea adulta de cachorro-do-mato, apresentava diversas feridas, além de suspeita de sarna sarcóptica e possível fratura no membro posterior esquerdo.

Após o resgate, realizado com segurança pela equipe ambiental da Guarda Municipal, o animal foi encaminhado ao CETRAS (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres) de Santa Bárbara d’Oeste, onde recebeu atendimento especializado do biólogo responsável.

A atuação reforça o trabalho desenvolvido pelo GPA na preservação da fauna silvestre e na proteção ambiental em Americana.