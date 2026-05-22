R$ 16 bilhões a 8.749.992 contribuintes, este será o maior lote de restituição já pago pela Receita Federal — resultado direto da agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão. Ele representa 40% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.
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O pagamento será realizado no dia 29 de maio. O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos.
Agilidade no processamento acelera devolução aos contribuintes
A liberação recorde já no primeiro lote reforça o esforço da Receita Federal em tornar o processo de restituição cada vez mais rápido, eficiente e abrangente.
A antecipação dos pagamentos demonstra a capacidade operacional do órgão em processar milhões de declarações em curto prazo, beneficiando contribuintes prioritários e também aqueles que aderiram às ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento via PIX.
O anúncio fortalece a percepção de eficiência na administração tributária e atende a uma expectativa aguardada por milhões de brasileiros: receber a restituição mais cedo e com maior previsibilidade.
R$ 16 bilhões impulsionam a economia
O lote pago nesta sexta-feira é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.
Os R$ 16 bilhões que serão depositados ainda em maio devem movimentar setores como comércio, serviços e pagamento de dívidas, ampliando a circulação de recursos em todo o país. O volume recorde de restituições reforça o papel da Receita Federal não apenas na administração tributária, mas também na dinamização da atividade econômica.
A medida também coincide com o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio, simbolizando o compromisso institucional com eficiência, transparência e retorno mais rápido dos valores ao cidadão.
Distribuição das restituições
Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:
– 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos;
– 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;
– 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;
– 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via PIX.
Restituições por Estado
|Estado
|Quantidade
|Valor (R$)
|AC
|31.791
|R$ 56.522.848,99
|AL
|80.342
|R$ 159.963.828,53
|AP
|33.934
|R$ 77.300.533,10
|AM
|110.878
|R$ 192.453.656,95
|BA
|412.450
|R$ 832.254.839,25
|CE
|257.819
|R$ 539.173.162,24
|DF
|278.401
|R$ 840.629.632,29
|ES
|175.256
|R$ 315.194.977,06
|GO
|290.413
|R$ 585.408.615,74
|MA
|151.690
|R$ 271.988.402,47
|MT
|213.683
|R$ 408.544.039,84
|MS
|142.405
|R$ 272.285.555,65
|MG
|837.117
|R$ 1.350.776.965,55
|PA
|233.877
|R$ 458.631.062,86
|PB
|110.585
|R$ 224.807.650,99
|PR
|519.567
|R$ 768.257.837,24
|PE
|270.472
|R$ 573.784.065,38
|PI
|108.625
|R$ 195.132.638,37
|RJ
|721.272
|R$ 1.582.302.651,02
|RN
|96.243
|R$ 193.676.820,18
|RS
|551.518
|R$ 896.185.207,39
|RO
|78.129
|R$ 143.989.159,54
|RR
|23.004
|R$ 41.516.312,90
|SC
|469.013
|R$ 710.167.806,75
|SP
|2.414.668
|R$ 4.032.926.224,86
|SE
|66.632
|R$ 142.269.733,00
|TO
|70.208
|R$ 133.855.771,86
|TOTAL
|8.749.992
|R$ 16.000.000.000,00
Calendário de restituições da Receita
Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:
– 30 de junho
– 31 de julho
– 28 de agosto
A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas este ano.
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