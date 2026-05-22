R$ 16 bilhões a 8.749.992 contribuintes, este será o maior lote de restituição já pago pela Receita Federal — resultado direto da agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão. Ele representa 40% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.

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O pagamento será realizado no dia 29 de maio. O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos.

Agilidade no processamento acelera devolução aos contribuintes

A liberação recorde já no primeiro lote reforça o esforço da Receita Federal em tornar o processo de restituição cada vez mais rápido, eficiente e abrangente.

A antecipação dos pagamentos demonstra a capacidade operacional do órgão em processar milhões de declarações em curto prazo, beneficiando contribuintes prioritários e também aqueles que aderiram às ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento via PIX.

O anúncio fortalece a percepção de eficiência na administração tributária e atende a uma expectativa aguardada por milhões de brasileiros: receber a restituição mais cedo e com maior previsibilidade.

R$ 16 bilhões impulsionam a economia

O lote pago nesta sexta-feira é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.

Os R$ 16 bilhões que serão depositados ainda em maio devem movimentar setores como comércio, serviços e pagamento de dívidas, ampliando a circulação de recursos em todo o país. O volume recorde de restituições reforça o papel da Receita Federal não apenas na administração tributária, mas também na dinamização da atividade econômica.

A medida também coincide com o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio, simbolizando o compromisso institucional com eficiência, transparência e retorno mais rápido dos valores ao cidadão.

Distribuição das restituições

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

– 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos;

– 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;

– 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

– 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via PIX.

Restituições por Estado

Estado Quantidade Valor (R$) AC 31.791 R$ 56.522.848,99 AL 80.342 R$ 159.963.828,53 AP 33.934 R$ 77.300.533,10 AM 110.878 R$ 192.453.656,95 BA 412.450 R$ 832.254.839,25 CE 257.819 R$ 539.173.162,24 DF 278.401 R$ 840.629.632,29 ES 175.256 R$ 315.194.977,06 GO 290.413 R$ 585.408.615,74 MA 151.690 R$ 271.988.402,47 MT 213.683 R$ 408.544.039,84 MS 142.405 R$ 272.285.555,65 MG 837.117 R$ 1.350.776.965,55 PA 233.877 R$ 458.631.062,86 PB 110.585 R$ 224.807.650,99 PR 519.567 R$ 768.257.837,24 PE 270.472 R$ 573.784.065,38 PI 108.625 R$ 195.132.638,37 RJ 721.272 R$ 1.582.302.651,02 RN 96.243 R$ 193.676.820,18 RS 551.518 R$ 896.185.207,39 RO 78.129 R$ 143.989.159,54 RR 23.004 R$ 41.516.312,90 SC 469.013 R$ 710.167.806,75 SP 2.414.668 R$ 4.032.926.224,86 SE 66.632 R$ 142.269.733,00 TO 70.208 R$ 133.855.771,86 TOTAL 8.749.992 R$ 16.000.000.000,00

Calendário de restituições da Receita

Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:

– 30 de junho

– 31 de julho

– 28 de agosto

A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas este ano.

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