A Prefeitura de Americana assinou, nesta quinta-feira (21), o contrato que permitirá ampliar o quadro de cuidadores voltados ao atendimento de estudantes com necessidades específicas matriculados na rede municipal de ensino. O ingresso dos novos profissionais começa na próxima semana e ocorrerá de forma gradual. A previsão da Secretaria de Educação é elevar o total de cuidadores nas escolas de 160 para 200, um aumento de 25%.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A nova contratação vai beneficiar diretamente crianças e adolescentes atendidos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Os novos cuidadores ingressarão nas unidades escolares de maneira escalonada, até o fim de junho. Os profissionais serão contratados em regime de trabalho de 40 horas semanais pela empresa ADV Saúde, de Hortolândia, vencedora do processo licitatório.

Vai crescer 25% em Americana

Atualmente, estudantes da rede municipal que necessitam de acompanhamento especializado recebem suporte dos profissionais conforme normas técnicas estabelecidas, com atenção a rotinas como higiene, alimentação e locomoção, adaptadas a cada caso.

O prefeito Chico Sardelli reafirmou o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o atendimento de todos os estudantes, observando suas especificidades. “A ampliação do quadro de cuidadores visa ofertar o suporte adequado para o cotidiano escolar. A presença de cuidadores nas escolas assegura que todos tenham condições de frequentar as escolas e se desenvolver de maneira integral”, declarou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, citou as políticas públicas desenvolvidas no município para assegurar o direito das crianças e adolescentes à aprendizagem. “A contratação de mais cuidadores para o atendimento às crianças e adolescentes é uma das ações adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para garantir o aprendizado dos nossos estudantes e se alia a outras medidas essenciais para o bom andamento das propostas pedagógicas desenvolvidas na rede municipal de Educação”, disse.

Leia Mais notícias da cidade e região