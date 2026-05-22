Acias tem inscrições para evento de 5 anos do grupo de networking ION

Com uma programação especial, encontro será realizado no dia 28/5 (quinta-feira) no Espaço Viva Sumaré; grupo já movimentou mais de R$ 2 milhões em negócios

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está com as inscrições abertas para o evento especial que vai celebrar os cinco anos do grupo de networking Acias ION. O encontro será realizado no dia 28/5, quinta-feira, a partir das 18h, no Espaço Viva Sumaré.

Com uma programação especial, o evento vai proporcionar ao público uma experiência completa de networking. Rodadas de negócios, fórum de debates com empresários de Sumaré e uma palestra são algumas das atrações do evento, além do coquetel.

Em cinco anos de atividades, o grupo Acias ION promoveu mais de 200 reuniões, e movimentou cerca de R$ 2 milhões em negócios realizados.

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“O grupo de networking Acias ION nasceu para apoiar os empreendedores de Sumaré e há cinco anos vem conectando as empresas e fomentando negócios. É hoje o principal grupo de networking de Sumaré, fruto de um trabalho contínuo realizado pela Acias”, comenta Selma Koshoji, presidente da Acias.

Fórum

O fórum de debates com empresários de Sumaré é um dos destaques da programação. A ideia é levar aos participantes cases de sucesso que possam ser uma inspiração para o dia a dia.

Além de conhecer a jornada de empresários vencedores, os participantes também terão a oportunidade de divulgar suas empresas nas rodadas de negócios e reforçar o networking durante o coquetel.

“O grupo de networking da Acias ION aproxima empresas de diferentes segmentos de atuação. É um aliado, principalmente, para as pequenas empresas que procuram se destacar no mercado. Com uma programação diferenciada, o evento que celebra os cinco anos do grupo é uma excelente oportunidade para o empreendedor ampliar sua rede de negócios e destacar sua empresa”, comenta Selma.

As reuniões do grupo Acias ION acontecem às terças-feiras, a partir das 7h30, de forma virtual, e é aberta a todos os interessados. Uma vez por mês é realizada uma reunião presencial para aproximar os integrantes e fortalecer o grupo.

As vagas para o evento de 5 anos são limitadas. Para garantir o convite, basta fazer a inscrição no link disponível na bio da ACIAS no Instagram (@aciassumare). Mais informações pelo e-mail [email protected] .

Serviço:

5 anos Acias ION

Quando: 28 de maio, quinta-feira.

Horário: das 18h às 22h.

Local: Espaço Viva Sumaré, na Rua Antônio do Vale Mello, 38, Jardim São Carlos.

Convite: Associado R$ 110,00. Não associado R$ 140,00

Inscrições: Instagram da Acias – @aciassumare – (link na bio)

Mais informações: [email protected].

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