O vereador Celso Ávila de olho no funcionamento da farmácia e da sala de vacinação da UBS 31 de Março, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele protocolou na quarta-feira (20), um requerimento solicitando informações da Administração Municipal sobre reclamações relacionadas.

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Segundo relatos recebidos pelo parlamentar, a farmácia da unidade estaria frequentemente fechada desde a aposentadoria da servidora responsável pelo atendimento, prejudicando moradores que dependem da retirada de medicamentos, especialmente os de uso contínuo.

De acordo com os munícipes, muitos pacientes estão sendo obrigados a se deslocar até o bairro Planalto do Sol para retirar medicamentos e receber vacinas. Os usuários afirmam que o problema não é recente.

Além disso, Celso Ávila também recebeu informações de que a sala de vacinação da UBS estaria sem funcionamento devido a problemas estruturais, como pisos soltos, comprometendo a segurança e o atendimento aos pacientes.

No requerimento, o vereador questiona a Prefeitura sobre a falta de profissionais na farmácia, as medidas adotadas para regularizar o atendimento e os prazos para manutenção da unidade e retomada dos serviços de vacinação.

“O acesso à saúde básica precisa funcionar de forma digna e eficiente. Estamos falando de pessoas que dependem de medicamentos contínuos, vacinas e atendimentos essenciais. Não é justo que moradores tenham que atravessar a cidade por falta de estrutura e organização”, afirmou o vereador.

O parlamentar destacou ainda que continuará acompanhando a situação e cobrando soluções rápidas para garantir atendimento adequado aos moradores da região.

Corá cobra retomada da farmácia da UBS 31 de Março após suspensão de atendimento

O vereador Felipe Corá protocolou, nesta quinta-feira (21), um requerimento na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste solicitando informações da Prefeitura sobre a retomada do atendimento da farmácia da UBS “Dr. Carlos Perez”, no bairro 31 de Março.

No documento, o parlamentar afirma que o serviço está suspenso em razão da aposentadoria da farmacêutica responsável pela unidade. Segundo o requerimento, a interrupção do atendimento tem causado transtornos aos moradores da região, principalmente idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pacientes que dependem do fornecimento contínuo de medicamentos e vacinas.

De acordo com o vereador, os usuários da unidade estão sendo encaminhados para as UBSs do Grego e do Planalto do Sol para retirada de medicamentos e aplicação de vacinas. A situação, conforme destacado no texto, gera dificuldades de deslocamento, aumento de custos aos pacientes e sobrecarga em outras unidades de saúde do município.

No requerimento, Felipe Corá questiona o Executivo sobre o motivo oficial da interrupção do atendimento, a previsão para retomada da farmácia e a possibilidade de contratação, remanejamento ou substituição de profissional farmacêutico para atuar na unidade.

O parlamentar também pede esclarecimentos sobre medidas emergenciais adotadas pela Prefeitura para minimizar os impactos aos pacientes, além de informações sobre eventual planejamento para evitar situações semelhantes em outras UBSs da cidade.

Outro ponto abordado no documento é o número de pacientes da região da UBS “Dr. Carlos Perez” que estão sendo direcionados atualmente para atendimento nas unidades do Grego e do Planalto do Sol, bem como a previsão para retomada da aplicação de vacinas diretamente na unidade do 31 de Março.