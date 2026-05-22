Motoristas respondem- Após reportagem do NovoMomento revelar que usuários estão descontentes com o serviços de transporte por aplicativo na região, alguns motoristas entraram em contato para contar o “lado deles” dessa crise de oferta e procura.

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Na opinião de dois ouvidos pela reportagem, os preços praticados pelas empresas donas das plataformas tem feito com que eles desistam de pegar muitas corridas. O preço pago ao motorista por km rodado está próximo de R$ 1.

Fala motorista

“Esse valor desestimula a gente a sair de casa e encarar a lida diária”, relatou uma condutora que deixou de sair na manhã desta sexta-feira depois que foi avisada por outra amiga que trabalha na plataforma que as buscas estavam muito baixas.

Outro condutor disse, mais cedo, que tem negado corridas por conta do valor pago ser muito baixo. Ele também reclamou que os usuários agora estão dando notas baixas por problemas que não são eles que causam, mas sim as plataformas.

HISTÓRICO

Ontem, o NM trouxe que usuários de aplicativos de transporte Uber e 99 em Americana procuraram a redação para relatar dificuldades ao solicitar corridas na cidade. Entre as principais reclamações estão a demora para que motoristas aceitem as viagens e cancelamentos logo após a aceitação do chamado. Alguns usuários afirmam que chegaram a aguardar cerca de 8 minutos e, mesmo após a corrida ser aceita, o condutor acabou cancelando antes da chegada.

Também há relatos de dificuldade para conseguir novas viagens em qualquer horário do dia.