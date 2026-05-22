Fim de semana animado- O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 1ª Divisão se aproxima de suas primeiras decisões. Neste sábado (23), haverá a sexta rodada da competição, a penúltima da primeira fase, com a disputa de seis partidas.

Os jogos ocorrem em dois horários, às 13h45 e 15h30, nos CEMs (Centros Esportivos Municipais) Clademir Martim Daniel, o Mirzinho; José Aparecido Rocha, no Laudissi; e João Querubim Teodoro, no Santa Rita.

O destaque fica para o confronto entre os dois primeiros colocados do Grupo B, Real Ferroviário e Esmeralda, que possuem 12 e dez pontos, respectivamente. No Grupo A, o líder União São Fernando, com nove pontos, encara o terceiro colocado Mollon FC, que tem seis.

Confira os horários e locais de cada partida do Fim de semana:

23/5 (sábado)

13h45 – Zabani x Bosque FC

15h30 – Real Ferroviário x Esmeralda

CEM Claudemir Martim Daniel (Mirzinho)

13h45 – União São Fernando x Mollon FC

15h30 – Atlético Barbarense x Milionários

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

13h45 – Chapecoense x Grêmio Orquídeas

15h30 – Linópolis City x Tremendão

CEM João Querubim Teodoro – Santa Rita

A segunda divisão também continua neste sábado, com a primeira rodada da segunda fase. Serão quatro jogos, às 13h45 e 15h30, nos CEMs José J. Sans, no Jardim Pérola; e Antônio Leme, no Mollon.

Nesta etapa, há dois grupos com quatro equipes de cada. Os times jogam entre si dentro dos grupos, em três rodadas, e os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. Os semifinalistas também garantem acesso à primeira divisão, assim como o terceiro colocado de cada grupo.

23/5 (sábado)

13h45 – Javali/Unidos do Inocoop x Migué

15h30 – Roma x Lunáticos

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

13h45 – África x São Joaquim

15h30 – Real Brasília x Planalto do Sol

CEM Antônio Leme – Mollon

Sábado tem jogos da 2ª divisão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador

A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste definiu nesta terça-feira (19) a tabela de jogos da segunda fase do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 2ª Divisão. As partidas serão aos sábados, nos dias 23 e 30 de maio e em 6 de junho.

Há dois grupos com quatro equipes de cada. Os times jogam entre si dentro dos grupos, em três rodadas, e os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. Os semifinalistas também garantem acesso à primeira divisão, assim como o terceiro colocado de cada grupo.

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Em uma das chaves, estão Roma, Real Brasília, Planalto do Sol e Lunáticos. As equipes da outra chave são África, Javali/Unidos do Inocoop, Migué e São Joaquim.

Confira os horários e os locais dos jogos:

1ª rodada | 23/05/2026 (sábado)

13h45 – Javali/Unidos do Inocoop x Migué

15h30 – Roma x Lunáticos

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

13h45 – África x São Joaquim

15h30 – Real Brasília x Planalto do Sol

CEM Antônio Leme – Mollon

2ª rodada | 30/05/2026 (sábado)

13h45 – Roma x Real Brasília

15h30 – África x Javali/Unidos do Inocoop

CEM Antônio Leme – Mollon

15h30 – São Joaquim x Migué

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

13h45 – Lunáticos x Planalto do Sol

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

3ª rodada | 06/06/2026 (sábado)

13h45 – Migué x África

15h30 – Planalto do Sol x Roma

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

13h45 – Javali/Unidos do Inocoop x São Joaquim

15h30 – Real Brasília x Lunáticos

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

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