Lula vai a 40% e Flávio Bolsonaro lidera a rejeição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 4 pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas simulações de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22/05).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Lula aparece com 47% das intenções de voto (+2 pontos percentuais desde a última pesquisa, divulgada em 16 de maio)

Flávio Bolsonaro tem 43% (-2 p.p. desde a última pesquisa)

Na última pesquisa, os dois apareciam empatados com 45%.

Apesar da vantagem numérica de Lula, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi a primeira em que o Datafolha entrevistou todos os eleitores após a divulgação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, banqueiro do Master — e segue a tendência de outras sondagens realizadas após o caso, como a pesquisa Atlas Intel.

A pesquisa foi realizada com 2.004 eleitores entre 20 e 22 de maio.

Os áudios entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro foram divulgados no dia 13 de maio. Segundo o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram ter ouvido falar do caso. Também 64% responderam que o senador agiu mal no caso.

O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo. Rejeição Flávio passa Lula A pesquisa também mostra que a rejeição permanece alta entre os dois principais candidatos. Os que não votariam de modo algum em Flávio Bolsonaro são 46% (eram 43% no último levantamento). Os que não votam em Lula são 45% (eram 47%). Michelle tem 31% de rejeição. O senador agora é numericamente o pré-candidato com o maior nível de rejeição.