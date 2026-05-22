A Corte de Cassação da Itália negou, nesta sexta-feira, 22, pedido do governo brasileiro para extraditar a ex-deputada Carla Zambelli. A decisão foi tomada pela última instância do Judiciário italiano.

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Os detalhes do julgamento ainda não foram divulgados. A extradição havia sido autorizada em março, nas instâncias inferiores, mas a medida não chegou a ser executada porque ainda havia possibilidade de recurso.

Zambelli foi presa em julho do ano passado em Roma, capital italiana. Ela estava no país após deixar o Brasil em meio ao cumprimento de mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A ex-parlamentar, que tem dupla cidadania, buscava permanecer na Itália após ser condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ, ocorrida em 2023.

Molina feliz com Carla Zambelli

Principal parceiro de Zambelli na região, o pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina comemorou a liberdade da amiga.

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