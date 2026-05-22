Nova Odessa busca capacitar gestores para inovação e eficiência na administração

Profissionais de TI, Convênios e Licitações participam de fórum sobre cidades inteligentes e governança de dados em São Paulo

Em busca de referências e boas práticas para modernizar a gestão pública, a Prefeitura de Nova Odessa marcou presença, na segunda-feira (18), no evento “INFOS – INOVA SP 2026”, realizado no Teatro do SESI-SP, na capital paulista, para discutir a transformação das cidades por meio da eficiência, da desburocratização e da governança de dados.

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Na ocasião, o município foi representado por uma equipe técnica formada pelo diretor de Tecnologia da Informação e Transparência Leandro Macris Alves de Souza, o diretor de Convênios Ricardo Rodrigues Facchini e os agentes de Licitações Adriano Nakandakare Seiche e Sandra Bortot da Silva Prado.

A participação dos gestores evidencia o compromisso da administração municipal com a constante atualização de seus quadros técnicos, buscando soluções inovadoras para os desafios urbanos. Durante o evento, foram debatidos temas estratégicos como contratações públicas de inovação, cidades inteligentes, governança de dados e inteligência artificial aplicada ao controle e à gestão, assuntos diretamente alinhados às necessidades de municípios que buscam maior agilidade, transparência e efetividade nos serviços à população.

Para o diretor de TI, a imersão em fóruns de vanguarda é essencial para replicar iniciativas bem-sucedidas no âmbito local. “Estar em um evento desse porte permite absorver experiências de ponta e adaptá-las à realidade de Nova Odessa. Nosso objetivo é aplicar esse conhecimento para tornar a gestão mais eficiente, menos burocrática e mais conectada às novas tecnologias”, destacou Leandro.

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