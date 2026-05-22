Santa Bárbara inicia nova turma do programa “Saúde Sem Tabaco”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta segunda-feira (18) a primeira reunião motivacional da nova turma do programa “Saúde Sem Tabaco”. A iniciativa, coordenada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), foi realizada no Centro Social Urbano, com 22 participantes. Esse é o segundo grupo do programa no ano.

Primeiro, houve o acolhimento dos participantes, iniciado na última semana e concluído nesta segunda, quando foram preenchidas as fichas individuais e aplicados os testes para avaliação do grau de dependência à nicotina. Agora, são realizadas as reuniões motivacionais, que seguem até a próxima semana. Na sequência, ocorrerão as consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O programa segue com inscrições abertas para novas turmas no decorrer do ano, devendo a pessoa interessada procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência.

O “Saúde sem Tabaco” conta com uma equipe multidisciplinar, que oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social para os participantes.

Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo Cratod (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo. Historicamente cerca de 40 a 50% do total de participantes deixam de fumar ao término da participação no grupo antitabagismo.

Leia + sobre saúde