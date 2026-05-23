Os pais da pequena Yvi Rosa anunciaram, por meio das redes sociais, o falecimento da filha nesta sexta-feira (22), em Americana. A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória marcada por desafios de saúde.

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Segundo relato do pai, Emerson Rosa, Yvi morreu em decorrência de complicações relacionadas a infecções urinárias recorrentes. Desde os primeiros meses de vida, a menina enfrentava uma intensa rotina de tratamentos e cuidados médicos especializados.

Velório de Yvi Rosa

O velório será realizado neste sábado (23), no Cemitério da Saudade, em Americana, onde familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens.

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