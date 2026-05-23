O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue com as ações de melhoria no sistema de abastecimento na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, no Zanaga, com a instalação de novos registros de gaveta em diferentes pontos da rede. Os serviços serão executados entre os dias 20 e 27 de maio e poderão causar intermitência no abastecimento nas regiões onde as intervenções serão realizadas.

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As instalações fazem parte do processo de setorização do sistema, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas de água.

Na terça-feira (26), os serviços serão realizados na Avenida Maria Quitéria, próximo à esquina com a Avenida Affonso Arinos, em frente ao Bosque das Nascentes, também no Antônio Zanaga.

Por fim, na quarta-feira (27), as intervenções ocorrerão na Rua Aura Celeste, 33; Rua Affonso Arinos, 571; e Rua Júlio Salusse, 140, ainda na região do Antônio Zanaga.

Durante a execução dos serviços, poderá haver intermitência no abastecimento nas proximidades dos locais atendidos, uma vez que será necessário o fechamento de registros para isolamento dos trechos onde ocorrerão as intervenções. O DAE ressalta que os trabalhos são planejados para minimizar impactos à população.

As obras fazem parte do conjunto de melhorias na região atendida pelo CR-12, que contempla a implantação de novas redes em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), que já foi realizada; instalação de 11 válvulas redutoras de pressão; macromedidores; válvulas de controle e registros de gaveta em diversos pontos do sistema.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, as intervenções são fundamentais para melhorar o desempenho operacional do abastecimento na região. “Esses registros permitem maior controle do sistema e fazem parte de um conjunto de investimentos importantes voltados à redução de perdas, controle de pressão e melhoria da eficiência operacional da distribuição de água especificamente nesta região”, destacou.

As ações integram o programa DAE em Ação pela Água

dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores da região do Zanaga.