Sumaré recebe o evento Esporte e Bem-Estar neste domingo (24)

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), realiza neste domingo, dia 24, mais uma edição do evento “O Esporte e Bem-Estar XI”. A programação acontece no Centro Esportivo Vereador José Pereira, com largada prevista para as 7h, reunindo atletas, praticantes de atividade física e famílias em uma manhã voltada à promoção da saúde, qualidade de vida e integração social.

O evento contará com modalidades de corrida de 5 km e 10 km, além de caminhada, oferecendo estrutura completa aos participantes. Os inscritos nas corridas receberão kit com camiseta, número de peito, chip de cronometragem, gym bag, boné ou viseira, medalha e barra de cereal. Já os participantes da caminhada receberão camiseta, gym bag, boné ou viseira, medalha e barra de cereal.

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Além das provas esportivas, a arena do evento terá uma ampla programação gratuita aberta ao público, com serviços de saúde e atividades físicas. Profissionais especializados estarão disponíveis para aferição de pressão arterial, avaliações física e nutricional, além de sessões de quick massage. O público também poderá participar de aulas abertas de alongamento, ginástica localizada e ritmos diversos.

Para garantir a segurança dos participantes, o evento contará com duas ambulâncias de prontidão durante toda a programação, sendo uma unidade de suporte básico e outra UTI móvel.

A premiação será destinada aos três primeiros colocados das categorias masculina e feminina nas corridas de 5 km e 10 km, com entrega de troféus.

O “Esporte e Bem-Estar XI” é patrocinado pela Honda, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Lei nº 13.918/2009), do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Sumaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR).

Confira a programação completa:

24 de maio (domingo)

Local: Centro Esportivo Vereador José Pereira

• 6h – Início das atividades

• 6h às 11h – Aferição de pressão, avaliação física e nutricional e quick massage

• 6h30 – Alongamento e aquecimento

• 7h – Largada da corrida e caminhada

• 8h – Premiação das corridas de 5 km e 10 km

• 9h às 11h – Aulas de ginástica e ritmos

• 11h – Encerramento

Entrega dos kits

A retirada dos kits será realizada no dia 23 de maio de 2026 (sábado), das 13h às 17h, no Centro Esportivo Vereador José Pereira.

Para retirada, será obrigatória a apresentação de documento original com foto e comprovante de inscrição realizado pelo site www.gominhasinscricoes.com.br.

Também será permitida a retirada de até dois kits por terceiros, mediante apresentação do protocolo de inscrição, cópia do documento de identidade do participante e autorização por escrito assinada pelo inscrito.

Mais informações sobre o evento podem ser acessadas no site oficial do www.institutoeco.com.br.

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