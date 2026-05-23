O grande clássico entre Flamengo e Palmeiras acontece hoje, sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e põe frente a frente o líder e o vice-líder da competição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Informações sobre o Jogo de Hoje

Onde assistir : Transmissão ao vivo pelos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Situação na tabela : O Palmeiras lidera com 35 pontos em 16 jogos. O Flamengo é o segundo colocado com 31 pontos e tem um jogo a menos. Arbitragem : Davi de Oliveira Lacerda (ES) apita o clássico.



Prováveis Escalações

Ambas as equipes entram em campo com desfalques importantes devido a lesões e suspensões:

Flamengo : Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Desfalques : Danilo (suspenso), Arrascaeta (lesão na clavícula) e Everton Cebolinha (edema no quadril). Palmeiras : Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Allan; Arias e Flaco López. Desfalques : Felipe Anderson, Ramón Sosa, Piquerez, Vitor Roque, Bruno Fuchs e Benedetti (todos no departamento médico).



Retrospecto Recente ruim pro Palmeiras

O retrospecto recente traz ampla vantagem para os cariocas. O Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015; de lá para cá foram 11 jogos com 6 vitórias rubro-negras e 5 empates. No ano passado (2025), o Flamengo venceu todos os três confrontos disputados entre eles, incluindo a grande final da Copa Libertadores por 1 a 0.