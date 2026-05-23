O São Paulo abre o placar contra o Botafogo na tarde deste sábado. O jogo é o último do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. O gol foi marcado nos primeiros minutos da partida pelo atacante Luciano, que aproveitou sobra do goleiro.
O lance começou com o meia Arthur, que tabelou e chutou de fora da área. A bola foi rebatida para a pequena área e Luciano apareceu sozinho para tocar para o fundo da rede.
Agora são 113 gols com a camisa Tricolor.
