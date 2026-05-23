Prefeitura promove orientações sobre redução de açúcar, consumo de legumes, hidratação e combate ao desperdício em duas unidades de ensino

A Prefeitura de Nova Odessa realizou nos meses de abril e maio um conjunto de ações de Educação Alimentar e Nutricional voltadas não apenas aos alunos, mas também a pais, professores e merendeiras da rede municipal. As atividades foram conduzidas pelo setor de Alimentação Escolar em parceria com a Faculdade de Americana (FAM), nas EMEBs Mercedes Ladeira Brazilino e Prefeito Simão Welsh.

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Na EMEB Simão Welsh, foram distribuídos folders informativos aos professores abordando a importância da redução do consumo de açúcar na infância, os impactos do excesso do ingrediente na saúde das crianças e as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A ação destacou o papel dos educadores como agentes fundamentais na formação de hábitos alimentares saudáveis.

Na mesma unidade também foi instalado um mural interativo e colorido sobre a importância da hidratação e do consumo adequado de água. Com linguagem visual acessível ao público infantil, o material abordou os benefícios da água para a concentração, disposição, digestão, regulação da temperatura corporal e saúde da pele. O mural foi colocado em local de grande circulação na escola, alcançando alunos, professores e funcionários.

Na EMEB Mercedes Ladeira Brazilino, os pais e responsáveis receberam material educativo sobre a importância do consumo de legumes para o crescimento, imunidade, funcionamento intestinal e prevenção da obesidade infantil. O folder trouxe dicas práticas para incentivar a aceitação desses alimentos no dia a dia das famílias.

Ação com merendeiras na Educação alimentar

As merendeiras receberam formação específica sobre redução do desperdício de alimentos no ambiente escolar. O material apresentou orientações práticas sobre aproveitamento de alimentos, controle de porcionamento conforme a faixa etária, planejamento da produção e redução de sobras e resto-ingestão. A iniciativa valorizou o papel dessas profissionais no acolhimento dos alunos e na promoção da alimentação saudável, contribuindo para a economia de recursos públicos, sustentabilidade e melhoria da qualidade das refeições.

As ações foram desenvolvidas pelas estagiárias do curso de Nutrição da FAM, Gabriela Moreira de Almeida, Maria Karolainy Natal Freitas e Tatiane Massucheto, sob supervisão das nutricionistas do setor de Alimentação Escolar, Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico de Oliveira, e das professoras do curso de Nutrição Joseane Nobre e Glenys Mabel.

“Nosso objetivo é fortalecer hábitos saudáveis desde a infância, envolvendo toda a comunidade escolar”, conclui a nutricionista Juliana.