Americana registra abertura de 3,2 mil empresas no 1º quadrimestre

Americana registrou a abertura de 3.267 empresas entre janeiro e abril de 2026, resultado que representa crescimento de 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O setor de serviços liderou a abertura de empresas no primeiro quadrimestre, com 2.215 novos empreendimentos, o equivalente a 67,8% do total. Na sequência aparecem comércio, com 522 estabelecimentos (16%), indústria, com 316 empreendimentos (9,7%), construção, com 203 negócios (6,2%) e agropecuária, com 11 estabelecimentos (0,3%).

A estrutura empresarial dos novos negócios é marcada pela forte presença de Microempresas (ME) e, de forma ainda mais expressiva, pelos Microempreendedores Individuais (MEIs), que representam 69,8% de todos os empreendimentos formalizados no período.

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“O perfil das atividades econômicas predominantes, tanto em serviços quanto em comércio, caracteriza-se por negócios de fácil entrada na cadeia produtiva, que exigem baixo capital inicial, menos exigências regulatórias e necessidade mínima de especialização técnica, a exemplo de trabalhos como preparação de documentos, apoio administrativo, promoção de vendas e comércio varejista de vestuário”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

No setor de serviços, destacaram-se atividades como preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (245 novos cadastros), promoção de vendas (216), serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional (125) e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (108).

Segmentos

No comércio, os principais segmentos foram comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (88 novos cadastros), comércio varejista de bebidas (27), comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal (23) e comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios (23).

Na indústria, sobressaíram áreas como confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (40 novos cadastros), fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (39), instalação de máquinas e equipamentos industriais (23) e serviços de usinagem, tornearia e solda (15).

No setor da construção, predominam obras de alvenaria (55 novos cadastros), instalação e manutenção elétrica (50), serviços de pintura de edifícios em geral (30) e instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração (19).

Já na agropecuária, foram registradas atividades como serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita (6 novos cadastros), serviço de poda de árvores para lavouras (2), serviço de manejo de animais (1) e apicultura (1).

Os bairros com os maiores números de aberturas de empresas foram Parque Novo Mundo (106), Cidade Jardim (103), Parque Nova Carioba (93), Morada do Sol (81), Parque Residencial Jaguari (81), Centro (73), Parque das Nações (72), Vila Santa Catarina (71), Jardim Boer I (55) e Jardim da Balsa II (53), especialmente em atividades ligadas aos setores de serviços, apoio, logística e serviços pessoais.

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