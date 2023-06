Família busca tio em Americana

Margarida Melo foi às redes pedir “Por favor estamos a procura do meu tio. Ele é conhecido como Silveira. Quem tiver informações por favor nos avise”. Silveira da Silva Melo teve seu contato com a família desfeito também no whatsapp.

Ela disse que os parentes estão sem contato com ele desde de janeiro. Ela contou que ele mora em Americana há muitos anos, mas não sou precisar o bairro.

Dr. Daniel pede informações sobre vacinas para idosos na rede pública de saúde

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre vacinas prioritárias para idosos na rede pública de saúde.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por usuários que relataram preocupação com o tempo de espera para a vacinação de idosos. De acordo com o Dr. Daniel, as vacinas devem ser fornecidas de forma rotineira, especialmente a partir dos 60 anos de idade.

“Este vereador tem como objetivo identificar quais medidas a prefeitura tem tomado para manter a regularidade da vacinação de idosos no município, tendo em vista que a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), em conjunto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, recomenda a aplicação de vacinas específicas a pessoas após os 60 anos de idade”, explica Dr. Daniel.

No requerimento, o autor pergunta quais são as vacinas prioritárias para idosos; qual cronograma o município segue para manter a regularidade na aplicação das vacinas; se o município realiza campanhas de conscientização sobre a importância de manter a regularidade das vacinas; e se é realizada busca ativa para que o idoso se vacine regularmente.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quarta-feira (14). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.