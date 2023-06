Possível nome do PT na corrida para prefeita em 2024, a vereadora Juliana

Soares disse ao NM que é contra a concessão do serviço de esgoto do DAE Americana.

Sou contra a concessão do serviço de esgoto sanitário. O DAE é lucrativo, só precisa ser bem gerido. É necessário um grande investimento inicial para atender os apontamentos do MP e garantir tratamento adequado ao esgoto e é isso é plenamente possível sem entregar o serviço à iniciativa privada já que existem linhas de financiamento voltadas à obras de saneamento básico com condições e juros acessíveis.

Única vereadora do PT em Americana, Juliana foi candidata a deputada estadual em 2022 com uma campanha tímida mas pode ser a timoneira do partido nas eleições de 2024. A expectativa é que, com menos partidos na concorrência, o PT eleja pelo menos 2 vereadores em 2024.

Para concluir a fala, ela disse que “A população não quer a concessão, sabe que a tarifa aumentará e que no médio prazo podemos perder em qualidade do serviço.”

