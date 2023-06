Um casal se envolveu em uma ocorrência de violência doméstica após beber

bastante neste sábado (10). O caso aconteceu no Parque Pavan em Sumaré. A polícia, ao chegar, percebeu que ambos estavam alcoolizados. O chamado foi porque e a mulher teria sido agredida pelo marido.

A Polícia Militar foi acionada por volta das três da manhã para ir à rua Eduardo Hoffmann. A vítima relatou que desejava prosseguir com a ocorrência, pois vinha sofrendo violência doméstica já há algum tempo. Em seu depoimento, ela contou que estava em um bar com uma amiga e quando chegou em casa, foi recebida com agressões.

O casal foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Macarenko. Depois de receberem alta, a mulher e o homem foram conduzidos ao Distrito Policial. Após o término dos procedimentos relacionados à ocorrência, o casal foi liberado.

A investigação continuará para esclarecer todos os detalhes e tomar as medidas adequadas, caso necessário.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento