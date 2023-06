Tráfico sem perdão no Corpus Christi

A Guarda Municipal não deu perdão ao tráfico de drogas

na noite desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ação da GM no Nova Conquista terminou com um detido e maconha, cocaína e crack apreendidos. Os GMs patrulhavam a rua Thiago Azevedo dos Santos e depararam com um homem de 27 anos em posição e local suspeitos.

A história se desenrola abaixo.

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM FERNANDO

GCM GABRIEL

DATA:07/06/23

HORA:21:30

LOCAL:RUA THIAGO A. DOS SANTOS (ÁREA VERDE)

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático visualizamos L.X.F 27 anos de idade abaixado na lateral de um muro, este que ao notar a aproximação da equipe tentou se evadir para o interior da mata sendo contido e em busca pessoal foi localizado consigo:

-R$109,00

-32 porções de maconha

-2 eppendorfs de cocaína

-11 pedras de crack

Retornando ao local onde o mesmo estava abaixado foi localizado uma sacola branca contendo em seu interior:

-69 porções de maconha

-28 eppendorfs de cocaína

-26 pedras de crack, diante dos fatos L. foi conduzido a delegacia onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante conforme Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o indivíduo a disposição da Justiça.

