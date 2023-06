Um caso de abandono e maus-tratos a animais chocou a cidade de Sumaré neste domingo. Cinco gatos e duas calopsitas foram encontrados mortos em uma residência no bairro Jardim dos Ipês. Além dos animais sem vida, um cachorro bastante debilitado também estava no local e foi resgatado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assessor parlamentar do vereador Alan Leal, Douglas de Castro, recebeu a informação de um munícipe de que havia uma casa abandonada no referido bairro e que, ao realizar um trabalho no telhado de sua residência, percebeu que haviam animais mortos e um cão amarrado ainda com vida no local.

Diante da situação, o assessor acionou a polícia militar, que informou a polícia civil, que determinou a perícia na residência. Chegando ao local, constataram que a residência se encontrava fechada e vizinhos informaram que ali morava uma mulher e que ela havia se mudado para um local desconhecido em dezembro de 2022, mas que eventualmente

retornava para alimentar os animais que ali ficaram, porém, havia 3 meses que não retornava.

Diante dos fatos, juntamente com o apoio da polícia militar, entraram na residência e se depararam com o interior do imóvel todo revirado e, em um dos cômodos, o jardim de inverno, encontraram dois gatos mortos fechados naquele espaço. Dentro deste mesmo cômodo, encontraram uma sapateira e uma casinha de cachorro com suas aberturas bloqueadas. Ao retiraram a caixa de refrigerante que tampava a saída da casinha e afastaram o objeto, se depararam com mais dois gatos mortos e, ao abriram a sapateira, encontraram outro gato também sem vida, totalizando cinco animais mortos naquele cômodo.

Na sala da residência havia uma gaiola com duas calopsitas também sem vida.

Nos fundos da residência encontraram um cão ainda com vida, mas em estado bastante debilitado, estando este caído com parte do corpo para dentro de uma casinha. O animal foi retirado e encaminhado à Clínica HC. Também esteve na ocorrência Francisco Liberto Lima De Araujo representante da Bem Estar Animal de Sumaré.

