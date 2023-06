O Campo de Girassóis localizado em Sumaré tem atraído dezenas de pessoas. As flores ficam na Estrada Municipal Ângelo Furlan.

O local, de estrada de terra, é bastante frequentado por ciclistas, mas nessa época recebe diversas pessoas que aproveitam para fazer fotos e vídeos no cenário que fica encantador em meio a milhares de girassóis.

Foto Portal Novo Momento

