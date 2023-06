Alok cabreiro com Luan Santana em festival sertanejo

O clima entre o cantor sertanejo Luan Santana, 32 anos, e o DJ Alok (31)

não ficou nada agradável recentemente. O produtor de música eletrônica esteve no mesmo festival que o sertanejo e uma situação inesperada acabou deixando Alok chateado.

HORÁRIOS– Os dois estiveram na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, e o DJ iria se apresentar no município a partir das 03h da madrugada de hoje, 04 de junho. Porém, o produtor acabou se irritando com o atraso de Luan que por consequência fez com que sua apresentação também ficasse atrasada na ocasião.

De acordo com informações do jornalista Marcos Bualques, Alok quase cancelou seu show por conta do atraso do colega de profissão. O DJ detalhou: ”Não tem nem previsão do horário que vai iniciar o meu show, já que o Luan nem chegou no evento. Estou quase cancelando’‘. Ele ainda reforçou que durante todo o imbróglio a produção da apresentação de Santana não havia começado a montar a estrutura da apresentação.

Sendo assim, o produtor de música eletrônica só iniciou seu espetáculo às 04h30 da madrugada e recebeu diversas vaias do público que estava o esperando. O homem reclama do ocorrido: ”Hoje foi puxado. Primeiro show em Catalão, tudo certo como programado. Depois eu fui para São José dos Campos. O evento atrasou pra caramba”, pontuou Alok.

A treta entre eletrônico, sertanejo e outros ritmos chegou ao São João, ou Festa Junina do Nordeste. Este ano vários artistas de outras categorias estariam ocupando espaços antes destinados aos forrozeiros.

Silvio Santos, sensitiva Izadora Morais rebate haters

A vidente e sensitiva Izadora Morais deu o que falar ao fazer previsões para Silvio Santos na semana passada, antes mesmo de ser gravado seu programa de 60 anos. Nas redes sociais, ela já havia dito que o apresentador não voltaria à TV, assumindo sua aposentadoria. Mais tarde, no mesmo dia, o SBT informou que Silvio deixou o cargo de diretor de programação. E ele realmente não apareceu na emissora para o seu especial.

Em vídeo postado na web, Izadora ainda falou sobre a saúde frágil do animador de 92 anos. E apontou uma disputa pela herança do apresentador. Não demorou muito para a sensitiva ser atacada. Muitos questionaram as revelações, falaram em charlatanismo e acusaram a vidente de desejar o mal para Silvio Santos. Ela rebateu os haters e se disse tranquila com o que previu.”Não quero o mal dele, não falo sobre morte e nem faço falsos alertas. Não exponho datas e detalhes íntimos. Existe sim um alerta para saúde. Ele não está bem como muitas pessoas estão falando. Ele está mais debilitado do que muitos imaginam. Mas isso é uma questão delicada. A família saberá lidar com isso e tornar público aquilo que realmente seja relevante. Sonhei noites com o Silvio e depois tirei as cartas, sei do que estou falando”, garante. Izadora ainda pretende se encontrar com o apresentador. Para ela, há questões bem pessoais e íntimas, que não devem ser publicadas abertamente. “Como sensitiva, tenho ética e uma grande responsabilidade. Ainda preciso encontrar o Silvio para fazer novas revelações e alertas, principalmente em relação aos seus negócios. O mais importante é que ele está livre de acidentes e sofrimentos. E terá ainda mais orgulho da filha Patrícia, que terá cada vez mais sucesso na TV”. Recentemente, Izadora Morais previu e acertou a gravidez de Viih Tube, as invasões em escolas infantis que aconteceram em abril e os problemas enfrentados pelos Yanomami.

