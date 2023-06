A brasileira Bia Haddad segue quebrando tabus em Roland Garros.

Depois de alcançar pela primeira vez a terceira fase e de se tornar a primeira tenista do país a se classificar para as oitavas de final de um Grand Slam em 44 anos, a paulista de 27 anos avançou às quartas de final na manhã desta segunda-feira, início de tarde em Paris, ao derrotar a número 132 do mundo Sara Sorribes por 2 sets a 1. As parciais foram de 6/7, 6/3 e 7/5.

A adversária espanhola chegou ao duelo depois de eliminar a francesa Clara Burel, a croata Petra Martic e a cazaquistã Elena Rybakina, que desistiu do confronto devido a uma lesão. A melhor posição de Sorribes no ranking havia sido o 32º lugar. No entanto, ela entrou na chave principal graças ao ranking protegido. Isso acontece quando a tenista passa mais de seis meses afastada do Circuito Mundial.

Enquanto Sorribes descansava na partida anterior, Bia travava um duelo duríssimo com a russa Ekaterina Alexandrova. Antes, havia superado a alemã Tatjana Maria e a também russa Diana Schnaider. Embora seja 16ª no ranking da ATP, Bia sentiu dificuldades no primeiro set contra Sorribes. A parcial foi para o tie-break e a espanhola abriu 1 x 0. Ela fechou o período em 7 x 6. A derrota parcial abalou a representante do país na partida.

No segundo set, Bia perdeu os três primeiros games. Entretanto, teve força mental para reagir e protagonizou uma virada incrível por 6/3. Ela conseguiu ganhar seis games consecutivos e impressionou a plateia.

O terceiro e decisivo set foi equilibrado até Bia Haddad abrir 4 x 2 e assumir enganosamente o controle da reta final da partida. A espanhola resistiu, empatou o set em 5 x 5 e deixou o ambiente tenso dentro e fora da quadra. Houve trocas de quebra de serviço até que Bia fechou o 12º game do último set de virada e confirmou um triunfo para a história.

