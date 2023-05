Brasileiro brilha no tênis e elimina n.o 2

O brasileiro Thiago Wild brilhou e derrotou o número 2 do mundo do tênis

Daniil Medvedev em um dos 4 principais torneios do mundo. Medvedev exaltou a qualidade de Wild após sua derrota para ele em cinco sets na primeira rodada de Roland Garros na quadra central Philippe Chatrier.

“Se ele continuar jogando dessa forma, ele estará entre os 30 melhores no final do ano”, disse o russo que ponderou: “Mas da última vez que eu disse algo assim sobre alguém, ele não conseguiu. Espero que ele jogue assim mais tarde, porque se não, eu vou ficar desapontado. Vou ficar tipo, ‘por que hoje?'”, disse o russo que se disse contente por terminar a temporada de saibro para ele onde vinha com título em Roma.

“Estou desapontado, é claro. Vou pensar nesse jogo por uma semana, mas no momento não vejo o que fiz de errado. Minha sensação é de que ele jogou bem. Sabe, não acho que joguei tão mal, mas ele jogou bem.”

“Sempre que acaba a temporada de saibro, fico feliz. Não me importo com o resultado. Se os outros gostam de comer terra e têm sujeira nos sapatos, bolsas… bom para eles, mas não para mim”.

O russo também comentou que as bolas usadas favorecem o jogo do brasileiro assim como o de Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas: “Na minha opinião, jogadores que tem assim, não sei nem como dizer, mas como jogo de pulso, como meu adversário hoje, como o Carlos, acho que o Stefanos um pouco, tem grande vantagem com essas bolas, porque eles podem criar um poder fácil, que eu não tenho.”

