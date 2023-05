Neymar Jr. reúne fãs, amigos e família em experiência inédita

Entre os dias 26 e 29 de dezembro de 2023, os fãs do Neymar Jr.

terão a oportunidade de participar das comemorações de final de ano do atleta. O Cruzeiro “Ney em alto Mar”, precursor em seu segmento, proporcionará três dias e três noites de muita ousadia, alegria, repleto de atrações imperdíveis e shows inesquecíveis – uma oportunidade única para quem sempre quis vivenciar uma celebração ao lado do craque.

Realizado pela NN Consultoria, a embarcação sairá do porto de Santos, em São Paulo, e seguirá até Búzios, uns dos destinos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro.

O navio foi escolhido para ser o local de 72 horas de curtição, com uma variedade de atividades e convidados ilustres. Tudo isso durante uma viagem em alto mar!

Serão três dias e três noites com entretenimento ‘nonstop’, cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e o melhor da gastronomia mundial para desfrutarem a bordo. A marca Stanley estará presente, como parceira da experiência, com a venda de copos exclusivos e personalizados com o selo “Ney em alto Mar” em plataforma online. O link de compra já pode ser acessado no site do cruzeiro.

Com design clássico e alta tecnologia, as cabines especiais do cruzeiro também serão singularizadas, garantindo diferentes tipos de acomodações para hospedar os convidados dessa aventura marítima.

“Estou muito feliz com esta grande festa para celebrar a vida e poder dividir com as pessoas um pouco de todas as coisas que me divertem ao lado dos meus familiares e amigos, disse Neymar Jr.”

Todos os interessados já podem fazer parte dessa grande celebração, ao lado do craque da Seleção Brasileira e de seus convidados! Basta adquirir sua cabine online, no site oficial e exclusivo do evento. Para mais informações, acesse www.neyemaltomar.com.br

Preparem-se para viver grandes aventuras e entre para história ao participar dessa fantástica primeira edição!

Brotas marca 3 décadas na vanguarda do ecoturismo

Secretaria de Turismo lança a campanha “Turismo Brotas: 30 anos de oportunidades” para relembrar conquistas e engajar setor turístico local

Antes de construir um ambiente de incessante crescimento na atividade turística, Brotas traz uma história de luta da população em torno da preservação de seu maior patrimônio: a natureza. É nos 30 anos deste engajamento pela vida do Jacaré-Pepira Mirim, hoje um dos rios mais limpos do estado, que a cidade celebra o marco zero das atividades turísticas que trazem oportunidades de negócios e de renda para a estância no Centro-Oeste.

A Secretaria Municipal de Turismo dá início à campanha “Turismo Brotas: 30 anos de oportunidades”. O objetivo, além de relembrar as conquistas no processo de construção do nicho de mercado hoje protagonista na economia do município, é engajar todo o setor, que hoje é relacionado a um terço de toda a economia local, grande geradora de impostos e empregos.

As ações começam em 29 de maio e seguem até o fim do ano. Além de marcos visuais espalhados pela cidade, uma campanha de rádio e redes sociais, serão promovidas mesas redondas de debates, com um evento de celebração junto à comunidade trabalhadora nos dias 24 e 25.

Economia

Posicionada entre os destinos mais citados por intenções de viagens em São Paulo, a capital nacional do turismo de aventura recebeu em 2022 uma injeção de cerca de R$ 140 milhões, montante deixado por cerca de 500 mil viajantes somente no ano passado.

Levantamento da Secretaria Municipal de Turismo e informações cruzadas do perfil do município segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), reforçam a participação de serviços no perfil econômico da cidade. O setor está à frente de outras cadeias produtivas, com 47% da distribuição no PIB brotense, seguido pela indústria (28,8%) e, por último, agropecuária, com 10,1%.

Na participação dos empregos formais, serviços correspondem a 4 mil trabalhadores; indústria, 1,4 mil e agropecuária, com 1,3 mil postos de trabalho. “O turismo emprega um quarto da população economicamente ativa e este patamar tem uma expectativa de crescimento até o fim deste ano, em vista de novos empreendimentos previstos em atrativos para os visitantes”, afirma Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas.

Detentora do maior número de atividades de aventura do Brasil, a cidade tem outro indicador que demonstra o aquecimento do setor de serviços. O voucher turístico, termômetro da demanda sobre os atrativos na cidade, como o rafting, boia cross, tirolesa e off road, evidencia a curva ascendente na participação das empresas por ramo de atividade na economia.

Linha do tempo

O turismo em Brotas nasceu há 30 anos para proteger o rio Jacaré e oferecer oportunidades às pessoas. Para isto ele nasceu e assim deve continuar! Desde 1993, Brotas vem trilhando um novo caminho de prosperidade. Promissores horizontes se abriram diante dos brotenses, permitindo que cada um pudesse buscar novos sonhos e a sua própria estrela.

“O turismo, mais do que de Brotas, é um patrimônio de todos os seus cidadãos. É hora de celebrar todas essas conquistas e iniciar a construção de uma Brotas ainda melhor para os próximos 30 anos”, conclui.

