Vivi Fideles, enfermeira do Hospital Municipal de Americana e do Pronto Socorro Edson Mano em Santa Bárbara d’Oeste, caiu de moto na saída do plantão em Americana, na manhã do dia 8 de março.

A profissional da saúde esqueceu de tirar o cadeado da motocicleta e infelizmente caiu ao tentar prosseguir. Ela acabou fraturando a tíbia, fíbula e o braço, passou por cirurgia e uma trombose acabou afetando a recuperação processo.

Agora em casa, Vivi precisa do medicamento Xarelto, que é significativamente caro.

Sem andar, nesse momento de dificuldade ela passou por uma separação e conta que felizmente tem recebido apoio de amigos e que mantém certa estabilidade empregatícia adquirida com muito amor à profissão ao longo de dez anos. No entanto, o maior problema tem sido o longo prazo de espera para passar na perícia do INSS, que ocorrerá só dia 24 de julho.

Interessados podem ajudar com qualquer valor. O pix é: arquivovivifideles@gmail.com