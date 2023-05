Agora líder do governo Dalben, Willian Souza (PT) foi

peça importante na aprovação de um empréstimo da Caixa e do Banco do Brasil para investimentos da prefeitura de Sumaré.

Os dois empréstimos somados dão R$ 150 milhões em investimentos diretos na cidade. William deve ser uma das apostas do PT com reais chances na Região Metropolitana de Campinas. O partido já governou a cidade nos com Professor Bachin (2001-2008).

SEGUNDO TURNO E CANDIDATOS– Existe a previsão que Sumaré seja a segunda cidade da RMC a ter segundo turno nas eleições já no ano que vem. A cidade deve passar dos 200 mil eleitores ainda este ano- condição para se ter pleito em duas rodadas.

