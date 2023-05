Procon vai cobrar Netflix. Nova taxa de R$ 12,50

Nota do Procon novas cobranças da Netflix

Em face da elevada quantidade de consultas recebidas pelo Procon-SP em suas redes sociais a respeito de um comunicado da Netflix sobre cobrança adicional por compartilhamento de assinatura, o órgão de defesa do consumidor irá notificar a empresa para prestar esclarecimentos.

O objetivo é entender o que, de fato, a Netflix está anunciando aos seus assinantes; se, efetivamente a empresa está adotando um novo critério de cobrança e como funcionará este eventual novo sistema de acesso, além de outras informações relacionadas, para que seja possível analisar, com base em dados concretos, eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor.



Para isso, o Procon-SP orienta os consumidores que receberam alguma comunicação da empresa sobre mudança na forma de cobrança da assinatura do serviço e julguem irregular, que registrem formalmente uma reclamação no site.

“Somente com a comprovação das mudanças e a formalização das reclamações será possível avaliar se a nova forma de cobrança pelo acesso ou a tecnologia utilizada para controle têm amparo legal no Código de Defesa do Consumidor”, explica Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

Novo recurso do Gmail ajuda a evitar fraudes

O phishing é uma ameaça que continua a aumentar, para empresas e indivíduos. A prática ilegal consiste em enviar e-mails ou mensagens de texto para enganar as pessoas e encaminhá-las para páginas falsas que extraem informações bancárias com as quais os ladrões roubam dinheiro de suas vítimas. Os números da criminalidade colocam os países da região em alerta, pois segundo a Kroll Argentina, desde 2020, o crescimento da fraude foi exponencial na região, já que em países como o México esse crime atingiu aproximadamente 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Em 2022 houve um aumento de 30% no número de ataques cibernéticos na América Latina, com pico de 117 milhões de ataques em maio daquele ano. O nível de aceitação tecnológica global permitiu que esses ataques de engenharia social altamente inteligentes e informados se tornassem mais comuns a cada dia.

In an effort to crack down on this common cybercrime, Google recently announced expanded support in Gmail for the Message Identification Mark Indicators (BIMI) email specification. The phrase “email specification” probably won’t move you to the edge of your seat. Hang there. BIMI is a simple concept with a lot of promise for teams trying to promote and defend a business.

Em termos simples, o BIMI permite que os remetentes de e-mail exibam seu logotipo de marca registrada nas caixas de entrada de e-mail dos destinatários. Isso melhora o envolvimento com e-mails de marketing e oferece impressões de marca sem comprar espaço para anúncio. O BIMI é uma extensão do protocolo de autenticação de e-mail DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance), que ajuda na capacidade de entrega e na defesa contra phishing e outros ataques de e-mail de engenharia social.

Sem indicadores de marca, os destinatários do e-mail veem apenas o avatar, ou seja, um círculo com suas iniciais. O e-mail sem marca não se destaca de outras promoções, confirmações ou tópicos, e é difícil para os usuários distinguir mensagens legítimas de golpes. A adoção do BIMI também reforça a confiança do público em sua marca, sinalizando que sua organização tomou medidas para autenticar sua infraestrutura de entrega de e-mail.

O Google levou seu suporte ao BIMI para o próximo nível, lançando um recurso para exibir uma marca de seleção ao lado do logotipo do remetente. Essa marca de seleção informa ao usuário que a organização de envio passou pelas etapas necessárias para autenticar seus servidores de e-mail e provar a propriedade do logotipo. Você pode satisfazer o primeiro aplicando o DMARC. Este último pode ser alcançado passando pela validação necessária para obter um Certificado de Marca Verificada (VMC).

“O e-mail continua sendo o vetor favorito dos criminosos para entregar ataques de malware e coleta de credenciais. De acordo com o Relatório de investigações de violação de dados de 2022 da Verizon, o “elemento humano continua a gerar violações”, com as organizações recebendo mais de 75% do malware por e-mail. Esses problemas afetam todos os negócios, aumentando os custos de resposta a incidentes, atendimento ao cliente e perdas por fraude”, explica Dean Coclin, diretor sênior de desenvolvimento de negócios da DigiCert.

O logotipo e a marca de seleção exibidos no Gmail são apenas dicas visuais para ajudar seus clientes e funcionários a confiar na autenticidade de seus e-mails. Por sua vez, eles são menos propensos a expor suas senhas ou infectar seus dispositivos com malware. É claro que os funcionários não devem abandonar as lições do treinamento de conscientização de segurança e você deve continuar a educar os clientes sobre golpes, mas isso facilita a identificação de mensagens falsificadas.

Além de fornecer prova visual da autenticidade do e-mail, o BIMI oferece aos profissionais de marketing um meio de impor logotipos consistentes, melhorar o envolvimento do público com campanhas de marketing por e-mail e cumprir promessas de confiança e segurança. Qualquer pessoa que tenha passado por uma atualização de marca também teve que gastar tempo rastreando logotipos legados nos vários sistemas e serviços usados para enviar e-mail em seu nome. As impressões de marca fornecidas pelo BIMI permitem que seus e-mails ultrapassem a confusão típica da caixa de entrada. À medida que seu público se tornar mais consciente do BIMI, eles apreciarão que sua organização se comprometeu com as etapas disponíveis para combater fraudes de impostores e outros golpes.

Os indicadores de marca podem ser configurados centralmente em seu registro DNS (Domain Name System) para que qualquer provedor de caixa de correio de suporte exiba seu logotipo. Isso é especialmente útil para empresas que usam várias tecnologias para enviar e-mails em massa, transacionais e individuais (por exemplo, plataforma de marketing, plataforma de CRM e e-mail corporativo).

“Esse aprimoramento do Gmail é outra indicação de que sua organização precisa adotar o BIMI e embarcar no processo VMC. Fazer isso é um diferencial competitivo que permitirá que você perceba os benefícios de seus e-mails se destacando da multidão e reforce a confiança do público em sua marca”, conclui Dean Coclin.

