O novo CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) da Rede Municipal de Saúde mantida pela Prefeitura de Nova Odessa abriu as portas no início de abril e já realizou 60 atendimentos nas áreas de Ginecologia e Mastologia, além de biópsias. O novo serviço municipal, que fica no Jardim São Jorge, tem a missão de promover a Saúde da Mulher e até já expandiu seus serviços, passando a realizar as consultas com o mastologista que antes eram feitas no Ambulatório de Especialidades.

Além disso, o prédio oferece serviços de biópsias e encaminhamentos realizados anteriormente pelos médicos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), bem como exames de colposcopia e avaliações pré-cirúrgicas na área de GO (Ginecologia-Obstetrícia). Por enquanto, quase todos os atendimentos são feitos através de encaminhamentos dos médicos da Rede de Atenção Básica.

E vem mais por aí. “Faço um convite especial para todas as moradoras de Nova Odessa para conhecerem o CRESAM. Temos grupos de mulheres gestantes com exercícios e pilates. Estamos iniciando também o grupo de planejamento familiar – neste caso, as interessadas devem fazer a inscrição aqui mesmo”, disse a coordenadora do CRESAM, Cristiane Mareschi.

“Oferecemos também grupos de apoio para gestantes e para tratamento de dores crônicas em ombro e coluna, além dos grupos para mulheres que estão na menopausa, climatério e para tratamento contraceptivos”, acrescentou. No caso dos grupos de apoio, as inscrições também podem ser feitas direto no CRESAM.

Os profissionais e médicos do CRESAM estão preparados para atender todas as mulheres e suas dificuldades, que variam desde a preparação com métodos contraceptivos para gravidez, quanto ajuda às mulheres que entraram na fase da menopausa.

RECOMENDAM

E quem já utilizou os serviços do local recomenda. De acordo com a cuidadora Sueli Camargo, “o CRESAM é maravilhoso e oferece um ótimo atendimento”. “Com a grande quantidade de atendimentos nas UBSs, ficamos em filas de espera. Agora, como estamos sendo encaminhadas ao CRESAM, os atendimentos são agendados e os médicos estão à nossa disposição. Fiquei muito feliz e parabenizo a gestão e colaboradores do CRESAM”, afirmou.

O atendimento no local é agendado e individualizado. Todas as 60 mulheres que já foram atendidas pelo CRESAM se dirigiram inicialmente à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e receberam uma guia de encaminhamento. Ao entrar em contato com o CRESAM, a atendente já realiza o agendamento com agilidade.

“O CRESAM é importante pra gente, pois tive um atendimento rápido e já recebi o encaminhamento que preciso para uma cirurgia de urgência. Consegui a minha consulta em apenas dois dias, após ter entrado em contato com a minha UBS” disse Rosana Gonçalves, que já utilizou os serviços do CRESAM.

O LOCAL

O novo Centro de Saúde da Mulher de Nova Odessa conta com três consultórios com toaletes acessíveis, sala de atendimento psicológico, enfermaria, sala de Enfermagem, sala para atividades coletivas, almoxarifado, copa, sala de espera, recepção e quatro WCs acessíveis, num total de 268 metros quadrados de área construída. A atual gestão municipal investiu R$ 700 mil em recursos municipais para retomar, concluir e equipar o local.

Confira abaixo a grade de atendimentos do CRESAM

Mastologista

Dr. Emerson Assis

Toda segunda-feira, das 13h às 15h (*)

Ginecologista

Dr. Lucas Azevedo Maychak

Toda quarta-feira, das 13h às 15h (*)

Ginecologista

Dra Gizeli Warner Sgrott

Toda primeira e terceira segunda-feira do mês, das 10h às 12h (*)

Grupo de Gestantes

Toda segunda e quarta-feira, às 7h

Grupo de Dor Crônica (ombro e coluna)

Toda segunda e quarta-feira, às 8h e 9h

(*) Somente por encaminhamento das UBSs.