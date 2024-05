O Circuito Sesc de Artes 2024 estará em Americana com várias atrações neste domingo (12), das 14h às 18h, no Parque Vó Palmira (Rua São Teodoro, nº 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo). A programação conta com seis atividades gratuitas e abertas ao público.

“Temos uma excelente programação no Circuito Sesc de Artes, o projeto cultural itinerante do Sesc. Toda a população está convidada a participar das atrações, de graça, no domingo”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As atividades em Americana reúnem artes visuais, literatura, circo e música. Confira:

Artes Visuais e Tecnologia – Impressão de Xilogravuras

Com matriz de madeira, duas cores de tinta gráfica, rolo e prensa, os artistas do grupo Xilomóvel ministram a oficina Impressão de Xilogravuras. Na atividade, os participantes produzem gravuras únicas e personalizadas, num ambiente de aprendizado que estimula as trocas, as conversas e a criatividade. Formado em 2009, o coletivo com sede na cidade de Campinas já visitou mais de setenta cidades em seis estados brasileiros em ateliê itinerante.

Artes Visuais e Tecnologia – Construção e Invenção de Objetos Sonoros

Na atividade lúdica, a dupla de artistas, pesquisadores e educadores Karla Silva e Rafael Palmieri, do Ateliê Passarada, usa materiais inusitados para construir instrumentos musicais de efeitos percussivos e de sopro. Canos de conduíte, tecidos e fitas, entre outros, dão origem a apetrechos como a roda de chuva, o reco maracá, a cobra dos ventos e as trombetas mágicas.

Circo – Charanga da Tramp

Para explicar ao público a importância da charanga – a banda do circo –, os palhaços Chimpa, Filomeno, Pompeu e Lechuga mostram habilidades acrobáticas, números de mágica, batalhas, canções e muita brincadeira. Tendo a música como fio condutor, o espetáculo Charanga da Tramp, da Cia. Tramp de Palhaços, apresenta os principais elementos de um circo, resgata grandes nomes da arte circense brasileira e ajuda a preservar o legado dessa manifestação artística popular.

Literatura – Mar de Histórias

Em um espaço lúdico e aconchegante que remete ao fundo do mar, artistas do Coletivo Foca leem com o público livros diversos da literatura infantojuvenil, estimulando a criatividade e a imaginação por meio da leitura feita com afetividade.

Música – DJ Brandini

Entre uma atração e outra, quem comanda as pickups para manter a animação do público é a DJ Brandini. Há quatro anos, a DJ, poeta e orientadora social leva um show repleto de hip hop para casas de Sorocaba e São Paulo. Do comercial ao alternativo, gosta de estabelecer a base de seu setlist empoderado com canções de mulheres e artistas independentes. Com muita presença de palco e desenvoltura diante do público, transforma o local da performance em uma representação de sua essência.

Música – Baile da Samucagem

Releituras originais e irreverentes de grandes sucessos dançantes da música brasileira formam o repertório de Baile da Samucagem, apresentação liderada pelo vocalista Samuel Samuca, da banda Samuca e a Selva. Em uma festa que celebra a diversidade da cultura de pista, o grupo de instrumentistas toca clássicos do brega e da MPB, hits da Bahia dos anos 1990 e canções de artistas como Tim Maia, Jorge Benjor, entre outros.

Circuito Sesc

No total, o Circuito passa por 122 cidades de São Paulo, com mais de 75 apresentações nas áreas de cinema, circo, dança, literatura, música, teatro, artes visuais e tecnologia. Em todo o Estado, serão mais de 760 atividades em cerca de 480 horas de programação.

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com as prefeituras e sindicatos do comércio, serviços e turismo locais, o Circuito ocupa, prioritariamente, municípios onde o Sesc não possui instalações, proporcionando uma oportunidade de imersão cultural e sensibilizando a população para a importância da conexão com a arte.

“O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa que proporciona novas trajetórias e roteiros, conectando residentes e visitantes e promovendo a sensação de pertencimento nas praças e espaços públicos. Essa experiência é essencial para fortalecer laços comunitários, visando democratizar o acesso cultural para mais pessoas”, diz o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina.

A programação completa está disponível no site: sescsp.org.br/circuitosescdeartes.