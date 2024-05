Coca-Cola prorroga inscrições para o programa “Acelerando Talentos” para PCDs

A Coca-Cola FEMSA Brasil prorrogou até 12 de maio as inscrições para vagas em Campinas e Sumaré do programa Acelerando Talentos, voltado à contratação e capacitação de pessoas com deficiência (PcDs). Ao final dos processos, aqueles que forem aprovados terão a oportunidade de integrar o quadro de colaboradores da empresa na área de operações comerciais.

Candidatos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se inscrever pelo link https://forms.gle/TzSkvAwfRZo7H3BPA Os inscritos participarão de processo seletivo e aqueles que forem aprovados no recrutamento do “Dia D”, previsto para o dia 24 de maio, serão contratados e receberão treinamento para assumirem seus postos de trabalho.

A primeira turma será focada na formação de promotores (as) de vendas, para atuação em supermercados e outros pontos de vendas (PDVs). Para participar, os interessados precisam ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo.

A capacitação será focada em oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional para PcDs e terá duração de duas semanas, com módulos abordando Protagonismo e Carreira; Relacionamento e Inteligência Emocional; Atendimento ao Cliente e Postura Profissional; entre outros. Além disso, o treinamento inclui vivência em pontos de venda e integração funcional, a fim de melhor compreensão das funções a serem executadas.

O Acelerando Talentos faz parte de um conjunto de ações promovidas pela área de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa. “Nosso objetivo vai além de atrair os profissionais. Buscamos oferecer oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento para que possam integrar-se à companhia, ter um bom desempenho em suas funções e desenvolver suas carreiras na Coca-Cola FEMSA Brasil”, afirma Gabriela Araújo, Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia.

Sobre a Coca-Cola FEMSA

A Coca-Cola FEMSA é a maior engarrafadora da franquia Coca-Cola do mundo por volume de vendas. A Companhia produz e distribui bebidas das marcas registradas da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio de 134 marcas a mais de 270 milhões de consumidores todos os dias. A companhia comercializa e vende aproximadamente 3,8 bilhões de caixas unitárias através de mais de 2 milhões de pontos de venda por ano. Operando 56 unidades de manufatura e 249 centros de distribuição, a Coca-Cola FEMSA está comprometida a gerar valor econômico, social e ambiental para todos os seus grupos de interesse em toda a cadeia de valor. A Companhia é membro do Índice de Sustentabilidade de Mercados Emergentes do Dow Jones, Índice de Sustentabilidade MILA Pacific Alliance do Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index; e do índice S&P/BMV Total México ESG, entre outros. Suas operações abrangem alguns territórios no México, Brasil, Guatemala, Colômbia e Argentina, e, em nível nacional, na Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela mediante um investimento na KOF Venezuela.