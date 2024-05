A influenciadora brasileira Sheyla Nascimento, de 41 anos, usou tudo

que aprendeu sobre saúde e bem-estar para adquirir novos hábitos e mudar o seu estilo de vida. Agora, além de esbanjar beleza, ela deixou para trás problemas de saúde e foi eleita Miss Bela World concurso que existe há 4 anos feito pelo renomado escritório Vhassessoria.

“É um imenso prazer ter sido coroada Miss Bela World Wellness 2024. Esta é a confirmação e a certeza de que estou no caminho certo. Sou uma pessoa buscadora, curiosa, resiliente e apaixonada em otimizar minha saúde ao nível máximo. Construí um estilo de vida onde me conecto com o corpo físico,mental e energético através do yoga, pranayama, meditação, ayurveda e terapias alternativas. Acredito no equilíbrio entre a vida material e espiritual. Não abro mão do conforto e gosto de usufruir de tudo de melhor que o universo tem a oferecer como viagens exóticas, moda, culinária refinada saudável”, conta.

Tendo enfrentado problemas como intolerâncias alimentares, distúrbios do sono e muito mais, Sheyla viajou extensivamente da Amazônia, no Brasil, a Rishikesh, na Índia, para adquirir conhecimento na área de bem-estar.

“E ainda assim emergir mais forte, mais sábia e com uma paixão ardente por ajudar os outros. Existem incontáveis formas de cura acessíveis no mundo (físico e energético) através de práticas holísticas, mas que somente alinhando corpo-mente-alma e se colocando como responsável pela sua própria realidade isso tudo é possível”, afirma.

“É importante que as pessoas entendam que não estão sós, apesar de por vezes se sentirem um peixe fora d’água neste mundo. E que, para além disto, existe muito mais além do que vemos e vivemos”, completa.

Ao se conectar com a história de Sheyla, você descobrirá os segredos para superar adversidades, adotar um estilo de vida saudável e alcançar um estado de bem-estar que talvez pensasse ser inatingível.

“Essa é a minha mensagem para você que está passando por momentos difíceis: ‘Transforme desafios extremos em missão de vida com um simples sorriso no rosto, com sentimento de harmonia no coração por alguém que nunca deixou de buscar vitórias'”, filosofa.

A influenciadora contou o que faz para manter o corpo saudável. “Bebo 2 litros de água alcalina de excelente qualidade diariamente, sigo a nutrição ayurvédica incluindo o não consumo de alimentos ultraprocessados, glúten, lactose, açúcar e carne vermelha. Também pratico yoga, técnicas de respiração, musculação e pilates. Quando se trata de saúde mental, a meditação é minha aliada”, finaliza. https://www.instagram.com/sheylanascimentoofficial?igsh=czdwdW1haWoycTQx

