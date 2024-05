Confirmada a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi.

Hossein Amir-Abdollahian, ministro iranianos dos negócios estrangeiros, também morreu no acidente aéreo.

As causas ainda não foram totalmente esclarecidas, mas a conjugação de aeronave antiga (Bell 212 com quase 50 anos) e péssimas condições atmosféricas, com praticamente zero visibilidade, podem ser a causa daquilo que, por enquanto, é tratado como um acidente aéreo.

Ele havia ganho as eleições do Irã com 62% dos votos em 2021. A imprensa local informa que havia confiança na gestão da política exterior do presidente.

