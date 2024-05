Devido à gigantesca demanda, BRUNO MARS anuncia novas datas no Brasil. O multitalentoso showman, vencedor de quatorze GRAMMYs, confirma uma segunda noite no Rio de Janeiro, dia 05 de outubro, no Estádio Nilton Santos; duas datas extras em São Paulo, dias 12 e 13 de outubro, no Estádio MorumBIS, e um segundo show em Brasília, dia 18 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha. Esta será a quarta vez do artista no Brasil após uma passagem icônica em 2023, onde se apresentou duas noites em São Paulo, para um público eufórico de 100 mil pessoas por dia.

Clientes Santander contarão com pré-venda exclusiva no dia 09 de maio, começando às 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília. Para o público geral, a venda começa no dia 10 de maio a partir das 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e a partir das 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília. Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros e de 6 a 10x com juros nas compras online, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros, e de 4 a 8x com juros. Já nas compras presenciais (bilheteria), clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros. A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil e Budweiser; tem Coca-Cola e Shell como patrocinadoras oficiais e apoio do Esfera. A realização é da Live Nation Brasil. O show de Brasília conta ainda com Metrópoles como media partner.

Para os shows extras, as filas nas bilheterias oficiais da pré-venda e da venda geral terão pontos para recolhimento de doações de água, alimentos não perecíveis e roupas trazidas pelos fãs. Todo material será direcionado àqueles afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul com a maior brevidade possível.

Sobre Bruno Mars

Quatorze vezes vencedor do GRAMMY e trinta vezes indicado ao GRAMMY, Bruno Mars é um célebre cantor, compositor, produtor e músico que vendeu mais de 200 milhões de singles em todo o mundo, o que o torna um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Recentemente, Mars aceitou o Álbum do Ano em nome da dupla An Evening with Silk Sonic durante o 2022 BET Awards. Anteriormente conquistando a 64ª edição do GRAMMY Awards, a super dupla levou para casa quatro prêmios, incluindo Gravação do Ano “Leave The Door Open”, Canção do Ano “Leave The Door Open”, Melhor Performance de R&B “Leave The Door Open” e Melhor Canção R&B “Deixe a porta aberta”. Isso acontece depois que “Leave The Door Open” se torna a 17ª música de Bruno a alcançar o status de Multi-Platina. A 64ª vitória anual do GRAMMY de Mars como Gravação do Ano faz dele o segundo artista na história do Grammy a vencer a categoria três vezes, depois de Simon e Garfunkel. O aclamado “Leave The Door Open” de Bruno subiu do terceiro para o primeiro lugar na Billboard Hot 100, tornando-se seu oitavo número 1. Ele se tornou um dos 18 artistas na história do Hot 100 a fazê-lo. . 24K Magic marcou sua estreia com maior número de vendas na primeira semana, permanecendo no Top 10 da Billboard 200 por impressionantes 44 semanas consecutivas.

O single principal “24K Magic” foi certificado quatro vezes Platina pela RIAA e o sucesso seguinte, “That’s What I Like” foi certificado seis vezes Platina. “That’s What I Like” também alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, marcando o sétimo lugar de Mars no topo das paradas Hot 100 e seu primeiro número 1 na parada Hot R&B Songs, onde permaneceu no primeiro lugar por 19 anos. semanas consecutivas. Sua colaboração de sucesso com Cardi B, “Finesse”, disparou para o 3º lugar na Billboard Hot 100. A faixa subiu nas paradas desde sua estreia no 35º lugar e seguiu “Black or White” de Michael Jackson como o segundo salto do 35º para o 3º lugar. na história do Hot 100. O remix também marcou o décimo quinto Top 10 do Hot 100 de Mars e o décimo quarto Top 5 do Hot 100. Além disso, Mars se tornou o primeiro homem e o terceiro ato geral a ter pelo menos três hits no Top 5 do Hot 100 de cada um de seus três primeiros álbuns, atrás apenas de Mariah. Carey e Beyoncé. Bruno também é o primeiro artista a ter duas músicas que passam 24 ou mais semanas no Top 5 do Hot 100, “That’s What I Like” e “Uptown Funk”. Tornando-o o único artista a ter um single de platina quatro e seis vezes do mesmo álbum. Honoravelmente, Mars é um dos poucos artistas que escreveu e produziu todos os seus sucessos número 1 e teve uma música número 1 no Hot 100 de cada um de seus três primeiros álbuns de estúdio. Com sete Hot 100 No. 1, Mars foi classificado em primeiro lugar entre os artistas masculinos com o maior número de Hot 100 No. 1 nesta década, estendendo sua liderança sobre Justin Bieber, Drake, Eminem e The Weeknd. Mars viajou pelo mundo de 2017 a 2018 em uma enorme turnê mundial Magic 24K, que vendeu mais de 1 milhão de ingressos em um único dia. Em 2015, Bruno dominou as paradas musicais com o single “Uptown Funk”, que levou para casa três prêmios GRAMMY, incluindo Gravação do Ano.

SERVIÇO – BRUNO MARS

RIO DE JANEIRO

Datas: 04 de outubro (sexta-feira) – ESGOTADO

05 de outubro (sábado) – NOVO

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$ 275,00 (ver tabela completa)

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Mais informações sobre bilheteria oficial no Rio de Janeiro serão divulgadas em breve

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Parcelamento para compras online:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5 vezes sem juros; de 6 a 10x com juros.

Demais clientes- Parcelamento em até 3 vezes sem juros; de 4 a 8x com juros.

Parcelamento para compras presenciais:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5 vezes sem juros

Demais clientes- Parcelamento em até 3 vezes sem juros

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBra

SÃO PAULO

Data: 08 de outubro (terça-feira) – ESGOTADO

09 de outubro (quarta-feira) – ESGOTADO

12 de outubro (sábado) – NOVO

13 de outubro (domingo) – NOVO

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 235,00 (ver tabela completa)

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira

PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 390,00 meia entrada e R$ 780,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 430,00 meia entrada e R$ 860,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria: Shopping Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – SP, 04029-902

Bilheteria Ticketmaster – Piso: Jurupis (subsolo)

09 e 10/maio atendimento a partir das 13hs / Treze horas.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, as 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 11/maio:

Terça a sábado: das 10h às 22h | Domingos e feriados das 14h às 20h

Atenção: Fechado em todas as segundas-feira

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Parcelamento para compras online:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5 vezes sem juros; de 6 a 10x com juros.

Demais clientes- Parcelamento em até 3 vezes sem juros; de 4 a 8x com juros.

Parcelamento para compras presenciais:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5 vezes sem juros

Demais clientes- Parcelamento em até 3 vezes sem juros

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBra

BRASÍLIA

Data: 17 de outubro (quinta-feira) – ESGOTADO

18 de outubro (sexta-feira) – NOVA DATA

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 20h30

Local: Arena BSB Mané Garrincha

Endereço: SRPN Portão 1, SRPN – Asa Norte, Brasília – DF

Ingressos: a partir de R$ 275,00 (ver tabela completa)

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 395,00 meia entrada e R$ 790,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria: Arena BRB Nilson Nelson

Endereço: Arena BRB Nilson Nelson – SRPN – Brasília, DF, 70297-400

(Referência: Entrada na guarita principal do Complexo Esportivo – em frente ao planetário, no Eixo Monumental).

09 e 10/maio atendimento a partir das 13hs / Treze horas.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, as 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 11/maio:

Terça a Sábado, das 10h às 17h – não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Parcelamento para compras online:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5 vezes sem juros; de 6 a 10x com juros.

Demais clientes- Parcelamento em até 3 vezes sem juros; de 4 a 8x com juros.

Parcelamento para compras presenciais:

Clientes Santander – Parcelamento em até 5 vezes sem juros

Demais clientes- Parcelamento em até 3 vezes sem juros

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBra