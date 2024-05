Sumaré vai ter segundo turno com mais de 202 mil eleitores

Sumaré passou dos 200 mil eleitores e foi confirmada a realização de 2o turno na cidade.

A diretora do cartório, Patrícia de Ipanema Moreira do Valle, disse ao NM que a cidade deve fechar com 202,4 mil eleitores nos números que serão enviados para o TRE. Ela confirmou também que “houve um aumento significativo no fluxo de eleitores nesses últimos dias”.

O meio político já trabalhava com o cenário de 2o turno nas eleições municipais de 2024, mas houve dúvida nos últimos dias. O atual prefeito Luiz Dalben não vai poder disputar o pleito e o cenário se mostra o mais aberto de toda a região. Pelo menos 5 vereadores, o vice-prefeito e alguns outsiders vão por seus nomes para a disputa.

O prazo final para a retirada de título de eleitor foi esta terça-feira, 8 de maio. Houve campanha do TSE e de alguns candidatos em todas as cidades.

Como a corrida com segundo turno é ‘classificatória’, o número de candidatos a prefeito deve ser também o maior de toda a região. Os candidatos terão o principal desafio estar no segundo turno. Sem um favorito, o que pode acontecer é faltar partido para o número de candidatos a prefeito.

Somente da base do governo, hoje existem três pré candidatos fortes- o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos), o líder do governo na Câmara Willian Souza (PT) e o tio do prefeito Éder Dalben (PSD).

