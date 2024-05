Morre Terezinha Rondelli, do Unisal

Morreu esta quinta-feira Terezinha Rondelli

que foi um dos principais nomes do curso de Serviço Social da Unisal e, na virada do século, foi uma das pessoas que ajudou a implementar o curso de comunicação social na universidade que tem campi em Americana.

Terezinha tinha 72 anos natural de Americana. Era filha de GINO RONDELLI e MARIA VIEIRA RONDELLI , deixa os filhos: NUBIA , parentes e amigos.

Ela chegou a ser candidata a deputada federal em 2010 em Americana.

Leia + sobre política regional

Sepultamento em 10-05-2024 às 14:00 horas saindo o féretro do velório SAUDADE DE AMERICANA SP , onde acontece o sepultamento.

O NM externa os pêsames aos familiares.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP