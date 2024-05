Unicamp abre 41 vagas em concurso pra 3 cidades

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) decidiu abrir concurso público para preenchimento de 41 vagas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 23 de maio e 4 de julho. A taxa de inscrição varia entre R$ 130 e R$ 193, dependendo do cargo.

Ao todo são 24 editais para as funções distribuídas entre os campi de Campinas, Limeira e Piracicaba. Entre os cargos estão eletricista, técnico mecânico, técnico em anatomia, biologista, fisioterapeuta, engenheiro civil, entre outros.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A lista completa de vagas está no site da Vunesp, organizadora do certame. No mesmo endereço é possível fazer a inscrição: www.vunesp.com.br. As provas estão programadas para o dia 18 de agosto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP