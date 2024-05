Pré-candidato armado (faca) ameaça jornalista de Americana e depois apaga vídeo

O pré-candidato a vereador em Americana Thiago Brasil usou as redes sociais para ameaçar um jornalista da cidade.

Com a voz mais mole no começo do vídeo em que aparece com armas brancas na cintura, ele chama se refere ao tal ‘jornalista’ como alguém que ‘gosta de usar as redes sociais’ para plantar suas análises e notas e o chama para ‘vir conversar’. Ele retirou a postagem, mas o NM teve acesso.

No começo da transmissão, ele fala que ‘não se trata de ameaça’.

Para estas eleições Thiago, que tem milhares de seguidores no instagram, está no time do pré-candidato do Republicanos Ricardo Molina. Os dois têm aparecido juntos nas redes e TB apresenta Molina como o ‘líder da direita em Americana’.

Após a repercussão negativa ou orientação, ele retirou as postagens das redes, mas o vídeo com a ameaça circula fortemente em grupos de whatsapp de partidos e da imprensa da cidade.

