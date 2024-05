Água e fedor da Suzano na pauta dos vereadores

Juninho Dias, vereador de Americana, protocolou requerimento n° 360/2024 mediante a diversos relatos e reclamações de moradores do bairro Mathiensen e Jardim dos Lírios, referente a falta de água e falta de pressão nas torneiras das residências.

No documento, o vereador questionou se a prefeitura municipal de Americana tem conhecimento da constante falta de água; qual o número de protocolos registrados no DAE referente a falta de água na região; o fato gerador do problema e quais estão sendo tomadas em busca de uma solução, assim como o prazo para tal.

“Não podemos aceitar a falta de água de forma constante. Se falta sempre, algum problema tem e ele precisa ser resolvido pelo setor competente. Eu cobrarei o DAE e acompanharei esse problema de perto para que chegue ao fim esse desabastecimento”, disse Juninho Dias.